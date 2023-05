Keine Updates mehr für Google Chromecast der 1. Generation

Nach gut zehn Jahren überrascht der Schritt freilich nicht, weshalb Google wohl keine große Ankündigung für nötig hielt. Der Internetkonzern hat den Support für den Chromecast der ersten Generation eingestellt, so dass es keine weiteren Updates mehr gegen wird.

Wie jetzt bekannt wurde, hat Google kürzlich die Unterstützung für den Chromecast der 1. Generation beendet. Das bereits 2013 in den Markt gestartete Gerät wird somit nicht mehr mit Updates versorgt, weshalb weder beim Thema Sicherheit, noch mit Blick auf Software-Qualität und eventuelle Fehler mit weiteren Aktualisierungen zu rechnen ist.Der Google Chromecast der 1. Generation erhielt sein letztes Update im November 2022. Seitdem hat sich im Hinblick auf Software für den alten Streaming-Stick nichts mehr getan. Ohnehin dürfte die Zahl der Nutzer sich inzwischen in Grenzen halten, schließlich ist der HDMI-Dongle wie erwähnt schon vor einer erstaunlich langen Zeit erschienen.Mittlerweile bietet Google bereits deutlich leistungsfähigere und vielseitigere Streaming-Hardware an, die dank der Google TV-Integration nicht mehr nur als reiner Empfänger für Audio- und Videoinhalte dienen, sondern mittlerweile mit diversen Apps aufwarten und sogar für Spiele genutzt werden können. Außerdem gibt es natürlich inzwischen auch 4K-fähige Chromecasts.Wer noch einen 1st Gen Chromecast verwendet, kann dies laut Google natürlich auch weiterhin tun, da das Unternehmen die Funktionalität nicht beschränken will. Allerdings kann es zu einer sinkenden Performance kommen, so jedenfalls Google auf seinen Support-Seiten . Wann genau Google den Support beendet hat, verrät die Website nicht. Der Konzern stellte aber auch klar, dass man bei eventuellen Problemen keinerlei technische Hilfestellung mehr leisten will.Aktuelle Ausgaben des Google Chromecast sind laut dem WinFuture-Preisvergleich bereits ab gut 30 Euro zu haben.