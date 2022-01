Chromecast: Google entwickelt neuen Streaming-Stick mit Google TV

Nachdem Google die letzte Chromecast-Generation im September 2020 präsentiert hatte, scheint der Hersteller nun an einem neuen Streaming-Stick zu arbeiten. Das nächste Modell wird unter dem Codenamen Boreal entwickelt und soll auf der Benutzeroberfläche Google TV basieren.

Unterstützung für AV1-Codec erwartet

Wie 9to5google schreibt, taucht der Codename 'Boreal' in Dokumentationen und manchen APK-Dateien auf. Die Bezeichnung soll vor allem in Verbindung mit Google TV auftauchen, sodass von einem neuen Chromecast-Modell auszugehen ist. Der Codename wird außerdem in der gleichen Familie wie 'Sabrina', der Bezeichnung der momentan erhältlichen Generation, erwähnt. Der neue Chromecast könnte noch 2022 auf den Markt gebracht werden.Welche Hardware in der fünften Chromecast-Generation zum Einsatz kommen wird, bleibt offen. Es wird spekuliert, dass die verbaute CPU deutlich mehr Leistung als der Prozessor des Vorgänger-Modells mit sich bringt. Der neue Streaming-Stick muss schließlich mit den Amazon Fire TV-Sticks, Nvidia Shield TV und Apple TV mithalten können. Der kommende Chromecast dürfte über AV1-Support verfügen und damit bessere Bildqualität erzielen, ohne eine höhere Übertragungsrate zu benötigen. Umgekehrt soll der Datenverkehr bei gleicher Qualität reduziert werden können.Einen genauen Release-Termin für das zukünftige Chromecast-Modell gibt es bislang nicht. Es wäre denkbar, dass der Streaming-Stick zusammen mit dem Google Pixel 7 im Herbst vorgestellt wird. Womöglich wird das Gerät auch schon früher im Rahmen der Präsentation des Pixel 6a gezeigt. Das neue Mittelklasse-Smartphone könnte bereits im Frühjahr das Licht der Welt erblicken. Google dürfte das Event in den nächsten Wochen ankündigen.