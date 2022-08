Vodafone startet "Super WLAN" als Upgrade für Kabel- & DSL-Router

Der Kabel- und DSL-Netzbetreiber Vodafone bietet seinen Kunden ab sofort eine kostenfreie, cloudbasierte "Super WLAN"-Software zur Optimierung ihres kabellosen Netzwerks und Routers an. Zusätzlich startet man mit der Vermietung optionaler Wi-Fi-6-Repeater.

Optimierung nur für Vodafone-Router, neue App und Repeater

Vodafone

Die neue Software soll laut Vodafone unter anderem auf Basis einer Cloud-Intelligenz die Auswahl der WLAN-Kanäle und Frequenzbänder optimieren und für eine stabile Verbindung angeschlossener Geräte sorgen. Dabei werden Performance-Daten, wie die Übertragungsgeschwindigkeit, der Datenverbrauch und die Verbindungsqualität erhoben und an die sogenannte WiFi Doctor Cloud gesendet.Mit Erlaubnis der Kabel-Internet- und DSL-Kunden kann der Vodafone-Kundenservice bei Problemen auf diese zugreifen und mit einer Analyse starten. Die Installation der Software erfolgt auf Wunsch automatisch auf den eingesetzten Router der Kunden.Aktuell steht die "Super WLAN"-Software, die von Kunden separat kostenlos gebucht werden muss, nur für die Vodafone Station (Kabel) und die EasyBox 805 ( DSL ) zur Verfügung. Andere Router werden derzeit nicht unterstützt. Darüber hinaus bietet Vodafone eine neue "Super Connect"-App für iOS- und Android-Smartphones an, die in Verbindung mit den kompatiblen Routern Zugriff auf WLAN-Einstellungen und Messungen der Übertragungsgeschwindigkeit gewährt.Während Router-Software und Apps kostenlos bereitgestellt werden, erweitert Vodafone sein Hardware-Portfolio um den "Super WLAN"-Verstärker. Der Repeater ist mit zwei LAN-Schnittstellen ausgestattet und schlägt mit 2,99 Euro pro Monat zu Buche. Zuvor hatte Vodafone die Wi-Fi-6-Repeater (z.B. Fritz!Repeater 1200 AX) seines Partners AVM beworben und diese zum Kauf statt zur Miete angeboten. Im Vergleich zu den FritzBox-Optionen (z.B. 6690 Cable für mtl. 7,99 Euro) stellt die Vodafone Station samt Repeater nun eine günstigere Alternative dar.