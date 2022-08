Neuer Kabel-Router: AVM FritzBox 6690 Cable startet bei Vodafone

Neben der FritzBox 6660 bietet Vodafone seinen Kabel-Internet-Kunden ab sofort auch die neue FritzBox 6690 Cable zur Miete an. Der Flagg­schiff-Router von AVM bietet unter anderem ein schnelleres WLAN und mehr Anschlüsse für Telefone, Netzwerk- und USB-Geräte.

Ausstattung der AVM FritzBox 6690 Cable

AVM

Bereits seit Jahresbeginn im freien Handel erhältlich, beginnt nun auch der Kabel-Netzbetreiber Vodafone mit der Vermarktung der FritzBox 6690 Cable. Für Privatkunden schlägt der neue Router monatlich mit 7,99 Euro zu Buche. Im Gegensatz dazu ist die bisher angebotene FritzBox 6660 Cable für 4,99 Euro pro Monat zur Miete erhältlich. Ein Blick in den Preisvergleich verrät, dass der Preis der neuen FritzBox 6690 bereits von der einstigen UVP (319 Euro) auf einen Straßenpreis von 263 Euro gesunken ist. Der Einzelkauf würde sich somit preislich nach etwa 33 Monaten Vertragslaufzeit rentieren.Vodafone bietet die FritzBox 6690 Cable sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden an. Für Letztere werden beim Wechsel von einer klassischen Vodafone-Station oder der FritzBox 6660 auf das neue Modell einmalig 29,99 Euro fällig. Ob der neue Kabel-Router auch Teil der Business-Tarife (z.B. Red Business Internet & Phone 1000 Cable) wird, bleibt offen. Der Netzbetreiber spricht in diesem Bereich nur von einer kostenlosen FritzBox mit Wi-Fi 6, was auf beide aktuell verfügbaren Modelle zutreffen würde.Technisch setzt der Kabel-Internet-Router auf den Wi-Fi 6-Standard (WLAN-ax) und bietet dabei vier Antennen samt MIMO-Technologie. Während die FritzBox 6660 mit zwei Antennen nur einen theoretischen WLAN-Datendurchsatz von 2400 MBit/s (5 GHz) ermöglicht, liegt die FritzBox 6690 bei bis zu 4800 MBit/s. In Hinsicht auf die Anschlüsse setzt das neue Modell auf drei Gigabit-LAN-Ports mit je 1 GBit/s und eine 2,5-GBit/s-Schnittstelle. Für die Verbindung von DECT- und ISDN-Telefonen werden zudem zwei TAE/RJ11-Ports verbaut.