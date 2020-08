Vodafone: 5G-Ausbau entlang der Wasserstraßen ist angelaufen

Videos automatisch starten

Der Mobilfunkkonzern Vodafone hat damit begonnen, eine 5G-Infrastruktur gezielt entlang der Wasserstraßen aufzubauen. Die Transportwege sollen so zügig auf einen modernen Stand gebracht werden, der neue Möglichkeiten bietet.



Wie das Unternehmen heute mitteilte, habe man die ersten 180 Antennen an 64 Standorten entlang von Bundeswasserstraßen aktiviert. In spätestens zwölf Monaten will man an rund 300 Standorten um die tausend aktive Antennen betreiben, so sieht es zumindest die aktuelle Ausbauplanung vor. Mittelfristig soll so ein dichtes 5G-Netz auch an den Bundeswasserstraßen entstehen, hieß es.



Daten-Verbindungen für die Schifffahrt Ziel der Infrastruktur sind allerdings keineswegs in erster Linie Smartphone-Nutzer, die die Flüsse als Naherholungsgebiete nutzen. Vielmehr steht der Bedarf zukünftiger Transport-Industrien im Mittelpunkt. "Wenn Sensoren und Schiffe in Echtzeit Daten austauschen, kann der Schiffsverkehr künftig sicherer und effizienter werden", erklärte Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland.



Entsprechend ist der Ausbau entlang der Bundeswasserstraßen eine der Vorgaben, die den Netzbetreibern durch die Bundesnetzagentur auferlegt wurde. Bis 2024 soll die Infrastruktur hier stehen. Die Netzbetreiber müssen dann Wasserwege von einer Länge von 7.476 Kilometern abdecken. Hinzu kommen 23.000 Quadratkilometer Seewasserstraßen, 450 Schleusenkammern, zwei Talsperren sowie mehr als 100 öffentliche See- und Binnenhäfen.



5G soll dabei auch neue Anwendungen erschließen. In Kiel arbeitet das Unternehmen so beispielsweise an einem Pilotprojekt namens "Förde 5G". Die Datenanbindung von neun Standorten rund um die Kieler Förde soll hier beispielsweise dazu dienen, moderne Personen-Fähren zu betreiben, die entweder ferngesteuert oder komplett autonom agieren. Der Betrieb könnte dann zukünftig nicht mehr nach festen Fahrplänen, sondern deutlich flexibler nach Bedarf erfolgen.