Nostalgie: Google bringt monochrome Emojis der 90er zurück

Google hat eine neue Schriftart veröffentlicht, die Emojis aus den 90er Jahren auf moderne Systeme bringt. Die neuen Symbole sind minimalistisch gehalten und verzichten auf Farben. Außerdem haben die Designer Details weggelassen, um einen flexibleren Einsatz zu ermöglichen.

Auf Details wird bewusst verzichtet

Der Suchmaschinenkonzern hat in seinem Entwickler-Blog angekündigt, dass die sogenannten Noto Emojis im Rahmen einer neuen Schriftart zur Verfügung stehen. Während der Trend bei den Mini-Grafiken aktuell eher in Richtung bunte 3D-Symbole geht, ist die neue Emoji-Variante monochrom und einfach gestaltet. Google betont, dass Emojis im Laufe der Zeit immer detaillierter und damit spezifischer sowie hyperrealistisch geworden sind.So wird zum Beispiel das Tanz-Emoji mit einem bestimmten Stil assoziiert. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Emojis flexibler sind, wenn so viele Details wie möglich weggelassen werden. Die minimalistischen Emojis stellen deshalb keine Geschlechter, Haarfarben oder Hauttypen dar. Dazu hat Google sein Blob-Design zurückgebracht. Der Schwarz-Weiß-Look hat zudem den Vorteil, dass sich die Symbole einfacher in Plattformen oder Betriebssysteme integrieren lassen. Die Grafiken können ohne Probleme an einen Dunkelmodus angepasst werden. Die Noto Emojis verhalten sich wie Text und lassen sich beispielsweise fett markieren oder mit dünneren Strichen darstellen.Während einige Symbole weitestgehend übernommen und nur ihrer Farbe beraubt wurden, hat Google manche Emojis komplett überarbeitet. Die Flaggen lassen sich nicht ohne Farben darstellen, da die Nutzer sonst zum Beispiel nicht ohne Weiteres zwischen Finnland und Schweden unterscheiden könnten. Stattdessen verwenden die Entwickler den Umriss einer Flagge in Verbindung mit dem jeweiligen ISO-Ländercode. Wer sich für die Open-Source-Schriftart interessiert, kann die Emojis über diese Seite herunterladen.Siehe auch: