WhatsApp: Emoji-Reaktionen und riesige Gruppenchats für alle

Nachdem die Entwickler das Feature in einer Beta-Phase getestet haben, können nun alle WhatsApp-Nutzer mit Emojis auf einzelne Nachrichten reagieren. Außerdem wurden die Begrenzungen für Gruppenchats und Dateien erhöht, sodass sich größere Konversationen erstellen lassen.

Gruppenchats mit 512 Personen möglich

Wie WhatsApp in einem Blog-Eintrag schreibt, sind in der neuesten Messenger-Version nun Emoji-Reaktionen verfügbar. Mit den Reaktionen kann schnell auf eine Nachricht reagiert werden, ohne eine Antwort senden zu müssen. Neben dem Reagieren auf Chatnachrichten soll das Update das Teilen von Dateien vereinfachen. Während die maximale Dateigröße bislang auf 100 MByte begrenzt war, können nun Dateien mit einer Größe von bis zu zwei GByte versendet werden. Hiervon sollen kleine Unternehmen und Schulgruppen profitieren.Da WhatsApp die maximale Teilnehmerzahl für Gruppenchats bisher auf 256 beschränkt hat, sind einige Nutzer auf Alternativen wie Telegram umgestiegen. Aus diesem Grund haben sich die Entwickler vermutlich dazu entschieden, das Limit zu erhöhen. Ab sofort ist es möglich, bis zu 512 Personen in eine Gruppe aufzunehmen. Das Feature soll allerdings erst schrittweise freigeschaltet werden, sodass die Funktion für die meisten Nutzer in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen dürfte.Selbstverständlich wird die aktuellste WhatsApp-Version benötigt, um Zugriff auf die Neuerungen zu erhalten. Bei zahlreichen Android- und iOS-Nutzern dürfte das Update bereits automatisch installiert worden sein. Ansonsten lässt sich die neueste Aktualisierung wie üblich auch manuell über den Play Store beziehungsweise den App Store herunterladen.