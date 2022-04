Binance startete am Hitler-Geburtstag ein "Hakenkreuz"-Emoji

Die Krypto-Handelsplattform Binance ist schon in Vergangenheit in die Negativschlagzeilen geraten, meist ging es dabei aber um wirtschaftliche Aspekte wie etwa Vorwürfe zu Insiderhandel und Marktmanipulation . Nun hat man sich aber ein völlig unnötiges Eigentor geschossen.

Binance entschuldigt sich für "peinlichen" Fehler

Der 20. April ist für zwei Ereignisse bekannt: Einerseits wird an diesem Tag der "Code" 4/20 und damit auch der internationale Kiffertag gefeiert. Der Tag ist aber auch für ein weniger erfreuliches und breit zelebriertes Datum bekannt, nämlich den Geburtstag von Adolf Hitler. Und ausgerechnet am 20. April 2022, also gestern, dachte man bei Binance, dass es eine gute Idee ist, auf Twitter ein an ein Hakenkreuz erinnerndes Twitter-Emoji zu starten.Konkret geht es um jenes Bildchen, das sich Unternehmen und Institutionen für bestimmte Hashtags sichern können. Solche "Branded Emoji" kosten bis zu einer Million Dollar, die Hashtags sehen dank solcher Mini-Grafiken aber entsprechend auffällig aus.Binance sicherte sich gleich drei solcher Hashtags, und zwar #Binance, #BNB sowie #BitcoinButton. Das Emoji zeigte das Logo des Krypto-Spezialisten, von dem vier "Arme" ausgingen. Man benötigt dabei nicht viel Fantasie, um ein Hakenkreuz zu erkennen. Und das passierte auch sofort: Denn wie Motherboard berichtet, sahen zahlreiche Nutzer ein Nazi-Symbol und beschwerten sich bei Binance.Das Unternehmen reagierte umgehend und zog das Emoji zurück. Binance entschuldigte sich und teilte auf Twitter mit: "Nun, das war offensichtlich wirklich peinlich. Wir sind uns nicht sicher, wie dieses Emoji durch mehrere Überprüfungsebenen gekommen ist, ohne dass es jemandem aufgefallen ist, aber wir haben das Problem sofort markiert, es entfernt und das neue Emoji-Design wird in diesem Moment ausgerollt."Dabei merkten Nutzer zwar an, dass das eher eine Swastika ist, wie sie in Religionen wie Hinduismus und Buddhismus verwendet wird und kein Hakenkreuz der Nazis. Binance hat zudem seinen Ursprung in China und deshalb kann man davon ausgehen, dass das tatsächlich nur ein unglücklicher Zufall war. Dennoch ist es höchst unglücklich und daneben, so etwas am Hitler-Geburtstag zu launchen und entsprechend kann und darf man sich über die darauffolgende Empörung nicht wundern.