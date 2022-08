Irrsinnige 900W: Nvidias Watt-Wahnsinn hat jetzt AMD angesteckt

Bald werden Nvidia und AMD eine neue Generation an Grafikarten vorstellen. Einer der Entwicklungsansätze: Mit bisher unerreichtem Energiehunger werden neue Spitzenleistungen erreicht. Dabei sorgt die RTX 4000 dafür, dass AMD bei der RX 7000 noch mehr rausholt.

AMD schraubt auch noch einmal die Leistungsaufnahme nach oben

Der Kampf kann beginnen

Schon seit einer ganzen Weile gibt es rund um die RTX 4000-Familie von Nvidia und im Speziellen rund um die Spitzenmodelle ein klares Gerücht: Für mehr Grafikpower geht das Unternehmen in Sachen Leistungsaufnahme Wege, die in ganz neue Höhen führen. Demnach kann man bei RTX 4000 Ada Lovelace-GPUs in der Spitze mit einem Verbrauch von bis zu 900W rechnen - ein Wert, der vor ein paar Jahren noch unvorstellbar schien. Jetzt hat die Gerüchteküche noch einmal umgerührt: AMD soll sich von diesem Ansatz inspiriert haben lassen und für seine RX 7000-Karten den Stromverbrauch noch einmal nach oben geschraubt haben, so ein Bericht von RedGamingTech (RGT).Wie RGT ausführt, soll sich auch AMD in den letzten Wochen dazu entschlossen haben, die Gesamtgrafikleistung (TGP) des Top-End-Chips Navi 31 von 375W auf 405W zu erhöhen - also um rund 8 Prozent. Allerdings könnte es trotzdem weiterhin ein weniger energiehungriges Modell in das Portfolio schaffen, das im Bereich von 375W verbleibt. RGT will hier auch einen Überblick der Spezifikationen liefern können. Das Flaggschiff-Modell soll demnach mit 84 Compute Units (CUs) oder 42 Workgroup-Prozessoren (WGPs) ausgestattet sein. Beim Namen könnte 7950 XT das erwartete 7900 XT ablösen.Die aktuelle Aufstellung für die nächste Grafikkarten-Generation scheint klar: Nvidia hat in Bezug auf die Leistungsaufnahme seiner Spitzenmodelle alle Hemmungen fallen lassen, auch AMD lässt sich von diesem Rausch nach mehr Stromverbrauch anstecken. Aktuelle Gerüchte lassen vermuten, dass die RX 7000-Serie etwa doppelt so schnell sein wird wie die RX 6950 XT. Bleibt abzuwarten, wie sich die Top-Karte hier gegen die Nvidia RTX 4090ti schlagen kann - die vermutlich energiehungrigste Karte bisher.