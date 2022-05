Nachgereicht: Steam Deck erhält endlich Audiotreiber für Windows

Noch ist das Gaming-Unternehmen Valve dabei, die Unterstützung von Windows auf dem neuen Steam Deck zu verbessern. In einem Update gibt es daher jetzt erstmals echte Audiotreiber, um Windows auf dem Handheld auszuführen und die Lautsprecher zu nutzen.

Weiterhin ohne Dual-Boot

Neue Downloads verfügbar

Letzten Monat veröffentlichte Valve ein großes Update für SteamOS , um offizielle Windows-11-Unterstützung für das Steam Deck zu bringen. Davor gab es bereits den Windows 10-Support. Doch eines fehlte bislang für Nutzer, die Windows auf Valves Handheld-Konsole verwenden wollten: Die Audiotreiber. Valve hatte das bereits im März bei der finalen Freigabe der Windows-Treiberpakete erläutert und versprochen, für Abhilfe zu sorgen. Ein paar Wochen hat es nun gedauert, aber jetzt ist ein weiteres Update verfügbar.Die Veröffentlichung offizieller Audiotreiber für das Steam Deck bedeutet, dass diejenigen, die an Windows auf ihren Konsolen basteln, nun die eingebauten Lautsprecher und die Audiobuchse vollständig nutzen können. Zuvor war die einzige Audioausgabe auf dem Steam Deck mit Windows über Bluetooth möglich.Obwohl das Steam Deck jetzt damit im Grunde alle erforderlichen Treiber bietet, um Windows 11 und 10 auszuführen, ist der Ersatz von SteamOS weder benutzerfreundlich noch irgendwie gut durchdacht. Das Steam Deck unterstützt offiziell kein Dual-Boot, sodass man das Laufwerk der Konsole vor der Installation von Windows löschen muss. Daran arbeitet Valve und verspricht, dies mit der Veröffentlichung von SteamOS 3 in Zukunft zu beheben.Nicht jeder Nutzer des Steam Decks ist daran interessiert, SteamOS mit Windows zu tauschen, daher ist Valve natürlich mehr an der Verbesserung von SteamOS interessiert als an der Alternative. Die aktuellen Windows-Treiber für das Steam Deck stehen über die offizielle Steam-Support-Website zum Download parat.