Steam-Statistik zeigt: Diese Hardware ist bei Spielern am beliebtesten

Die jüngste Hard- und Software-Umfrage der Gaming-Plattform Steam gibt einen aktuellen Ausblick auf die meistgenutzten PC-Komponenten von Spielern. Aus ihr geht unter anderem eine anhaltende Windows 10-Dominanz und der Wechsel hin zu Sechs-Kern-Prozessoren hervor.

Ältere Nvidia-Grafikkarten und 1080p-Monitore weit verbreitet

Auch in diesem Monat gibt Steam einen interessanten Einblick in die Hardware-Ausstattung seiner Nutzer, die freiwillig an den Hard- und Software-Umfragen des Unternehmens teilnehmen oder der Sammlung ebendieser Daten zustimmen. In Hinsicht auf das Betriebssystem ist ein Vormarsch von Windows 11 ersichtlich, das um mehr als einen Prozent zulegt und mittlerweile einen Anteil von 17,44 Prozent unter Windows-Gamern erreicht. Dennoch betreiben die meisten Spieler ihren PC weiterhin mit Windows 10 (77,34 Prozent).Beinahe 70 Prozent der teilnehmenden Steam-Nutzer setzen zudem auf einen Intel-Prozessor. Mehr als ein Drittel verfügt dabei über eine CPU mit sechs Rechenkernen, womit nach langer Zeit der klassische Quad-Core von der Spitze verdrängt wurde. Über 50 Prozent verwenden zudem 16 GB Arbeitsspeicher, wobei auch die 32- und 64-GB-Fraktionen einen geringen Zuwachs verzeichnen können.Die meistgenutzte dedizierte Grafikkarte stellt hingegen auch in diesem Monat die Nvidia GeForce GTX 1060 dar. Als beliebteste GPU der aktuellen Generationen geht die GeForce RTX 3060 hervor. Allgemein liegt Nvidia mit einem Marktanteil von über 77 Prozent bei Steam-Nutzern mit Windows-PCs weit vorn, gefolgt von AMD mit 14 Prozent und Intel mit 8 Prozent.Trotz eines minimalen Rückgangs ist die klassische Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) mit einem Anteil von 69 Prozent unter Steam-Nutzer am weitesten verbreitet. Ein QHD- oder gar 4K-Display nutzen hingegen nur 10,59 Prozent respektive 2,42 Prozent der befragten Spieler. Ein ähnliches Verhältnis zeigt sich bei den entsprechenden Multi-Monitor-Setups. Die Ausführliche Analyse findet ihr im Steam Hardware Survey des Monats März 2022.