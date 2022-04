Ohne Controller, ohne mich: Gamer und ihre Grundausstattung

Ein Controller gehört für eine Mehrheit der Videospielfans zur Grundausstattung. Laut einer Umfrage von Newzoo nutzten 2021 73 Prozent aller aktiven Videospieler auf Konsole und/oder PC ein Gamepad. Während auch die Zahl der Headsetbesitzer im Verlauf der vergangenen zwei Jahre anstieg, ist vor allem PC-Zubehör seit Beginn der Coronapandemie gefragter denn je.Wie unsere Grafik zeigt, gaben im November 2021 knapp über die Hälfte der aktiv spielenden Umfrageteilnehmer an, ein spezielles Gaming-Keyboard zu besitzen, was einer Zunahme von 11 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Ein ähnliches Bild findet sich bei speziellen Mausmodellen. 2019 besaßen noch rund 48 Prozent eine Gaming-Maus, 2021 waren es schon 57 Prozent. Dieser Zuwachs lässt sich zum Teil durch die coronabedingten Kontaktbeschränkungen, die Zunahme von Heimarbeit und die Verlegung von Aktivitäten in Innenräume erklären.So geht aus der Newzoo-Befragung ebenfalls hervor, dass 25 Prozent der Befragten ehemalige Spieler sind, die erst in den vergangenen zwei Jahren Gaming für sich wiederentdeckt und voraussichtlich in dem Zuge entsprechendes Zubehör nachgekauft haben. Dem Einbruch beim Controllerbesitz im Jahr 2020 liegt laut der Analyst der verzögerte Launch der Current-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X zugrunde. Durch die schlechtere Verfügbarkeit der Spielekonsolen haben sich Spieler voraussichtlich beim Kauf neuer Controller zurückgehalten.Laut Angaben von ResearchAndMarkets.com belief sich die Größe des weltweiten Marktes für Gamingzubehör im Jahr 2020 auf rund 4,5 Milliarden US-Dollar. 2027 sollen die Umsätze mit Controllern, Headsets und Co. auf 8,7 Milliarden US-Dollar ansteigen.