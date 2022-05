Windows 11 wird doppelt so schnell wie Windows 10 angenommen

Microsoft startet heute Nachmittag bzw. Abend seine Build-Konferenz , diese wird sich vor allem auf Windows 11 konzentrieren. Parallel dazu läuft die Computex, diese ist vor allem für asiatische OEMs wichtig. Auch Microsoft war vor Ort und hatte Neues zu Windows 11 im Gepäck.

Windows 11: Zwei Mal so schnell wie Windows 10

Windows 11 ist vor gut einem halben Jahr gestartet und hat sowohl für positive Rückmeldungen als auch Kritik gesorgt. Die überarbeitete Version des Microsoft-Betriebssystems ist kostenlos zu haben, wie viele Leute von diesem Upgrade Gebrauch machen, ist aber nicht ganz klar.Offizielle Zahlen hat der Redmonder Konzern nämlich bisher nicht geliefert und die externe Beobachtung ist seit dem Wegfall der einzigen als recht zuverlässig geltenden Zählung von NetMarketShare alles andere als exakt.Man kann sich also nur auf Aussagen von Microsoft verlassen und der Windows 11-Hersteller ist hier mitunter kryptisch bzw. versteckt man Fakten gerne in leeren Marketing-Hülsen. Ähnliches gilt wohl auch für die jüngsten auf der Computex-Eröffnung getätigten Aussagen. Denn dort sagte Panos Panay, Executive Vice President und Chief Product Officer, dass die Anwender das Windows 11-Upgrade mit der "zweifachen Rate" von Windows 10 akzeptieren.Auch aus dem Geschäftsbereich hatte Panay Positives zu berichten und meinte, dass Unternehmen das neue Betriebssystem schneller annehmen als "jede frühere Version von Windows". Dazu betonte der Microsoft-Manager, dass Windows 11 die "höchsten Qualitätsbewertungen" habe, das sei für Microsoft ohnehin das Wichtigste, so Panay.Konkrete Zahlen oder die Art und Weise dieser Erfassung nannte und erläuterte Panos Panay nicht, es ist also schwer, einzuschätzen, wie sehr man diesen Aussagen trauen kann. Man kann also nur hoffen, dass es hierzu Neues und vor allem Konkretes auf der Build-Keynote geben wird.