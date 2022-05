Windows 11-Gaming: Die CPU-Auslastungs-Anzeige spinnt

Ein Entwickler hat sich den Task-Manager in Windows 11 angesehen und bemerkt, dass die angezeigte Prozessorauslastung nicht den tatsächlichen Werten entsprechen kann. Besonders bei einigen Spielen, die für ihre hohe CPU-Last bekannt sind, fällt eine Diskrepanz auf.

Völlig fehlerhaft oder anwendungsspezifisches Problem?

Nun versucht man, der Sache auf die Spur zu kommen. Inwiefern Microsoft das Problem kennt, ist derzeit nicht bekannt. Gemeldet hatte der CapFrameX-Entwickler Alexander Winnen die Vermutung, dass Windows 11 derzeit ein Problem mit der korrekten Anzeige der Prozessorauslastung hat (via Neowin ). Demnach ist die gemeldete CPU-Auslastung in Spiele-Szenarien, die bekanntermaßen die CPU ziemlich stark beanspruchen, ungewöhnlich niedrig.Während eines Testlaufs bemerkte Winnen eine auffällige Abweichung bei der Messung der Leistung des Ryzen 7 5800X3D in Verbindung mit Lara Croft Shadow of the Tomb Raider (kurz "SotTR"). Nur einer der 16 Threads schien dabei die korrekte Auslastung zu melden, während alle anderen Threads unter 10 Prozent bei der Auslastung lagen.Der CapFrameX-Entwickler registrierte den Fehler, ist sich aber nicht sicher, was die Ursache dafür sein könnte. Getestet wurde mit einer Windows Insider-Version (Windows 11 Beta Channel Build 22621). Winnen schrieb: "Die Meldung der Kernauslastung unter Windows 11 ist völlig fehlerhaft. Für SotTR + diese spezielle Szene und Einstellungen sollte sie >80 Prozent betragen." Es ist möglich, dass der festgestellte Fehler ein anwendungsspezifisches Problem ist.Allerdings gab es schon ähnliche Meldungen, dass der Task-Manager recht unrealistische Ergebnisse abliefert - und zwar in beiden Richtungen. Wie das Online-Magazin Neowin entdeckt hat, gab es schon im letzten Jahr Nutzerberichte im Microsoft Answers-Forum, die eine Auslastung von 100 Prozent anzeigten. In der Gegenprobe mit der Xbox Game Bar und dem MSI Dragon Centre wurde dagegen eine weitaus geringere Auslastung angezeigt.