Steam Summer Sale gestartet, so löst man das "Zeitreise"-Mini-Spiel

Steam hat seine Sommeraktion gestartet, die nächsten zwei Wochen lang kann man wieder zahlreiche Spiele vergünstigt kaufen - um sie nie wieder anzurühren. Aktuell hat sich Valve auch etwas Besonderes einfallen lassen: einen Zeitreisenden, der Spiele aus der Zukunft verkauft.

Zeitreisender Trickbetrüger Clorthax

"Rhythmus macht reich und der Ruhm hat sechs Saiten. Doch kann die Steuer zum Abgrunde leiten." - Guitar Billionaire "Sie haben eine Stadt erbaut und Wurzeln geschlagen, doch was tun, wenn Sie Rechtsstreitigkeiten plagen?" - Custard Castle Small Claims Court "Beim Angelsport heißt's, dass wer den Köder schmeißt, erfolgreich ist zumeist, wenn der Fisch auch beißt." - Bass Ain't Bitin' 2022 "Mit Ehrgeiz und Gier übertrumpften Sie Ihre Rivalen. Und dennoch verursacht Ihr Freizeitpark den Besuchern nur Qualen." - Dead Seagull Zoo Magnate "Das monströse Bedürfnis, Sie besserwisserisch zu korrigieren. Gibt Ihren Freunden und Ihnen jede Menge Zunder zum Protestieren." - Actually…Frankenstein's Monster Edition "Wo bleibt die Action, wir stehen nur rum. Dieses passive Abenteuer verkauft uns für dumm." - It's Probably Fine "Sie sind des Königs rechte Hand. Und leiten ihn vom Thron zum Thron. Denn jedes Geschäft betrifft das ganze Land. Wo die Entscheidung fällt? Wer weiß das schon" - Help The King Get To The Toilet "Oh Graus, oh Horror, wir sind des Wahnsinns. Dies ist die Mutter des verkünstelten Stumpfsinns." - The Consecration Of Esthme "Im virtuellen River treibt ein Full House. Drin paddeln zwei Buben mit drei Pik, oh Graus" - Pro Poker Amateur "Wenn Ihre Strategie ist, mich zurückzuhalten, werde ich ungeahnte Kräfte entfalten. Wenn Ihre Strategie ist, mich loszuwerden, werde ich die Luft verderben." - Hold In Your Farts

Steam

Den Steam Summer Sale, der bei uns offiziell Sommeraktion heißt, muss man wohl kaum extra vorstellen. Valve veranstaltet regelmäßig mehr oder weniger große Schnäppchen-Aktionen, die sommerlichen Angebote gehören aber zu den bekanntesten und auch größten Angebotswochen.Das Spiele-Distributionsnetzwerk lässt sich für seine Sales auch immer wieder diverse Mini-Spiele oder sonstige Tätigkeiten einfallen, hierbei kann man sich in der Regel Sammelkarten, Abzeichen und ähnliches verdienen. Auch aktuell hat der Steam Summer Sale eine solche spezielle Beschäftigung zu bieten, doch die ist einigermaßen mysteriös.Konkret gibt es einen "zeitreisenden Trickbetrüger" namens Clorthax. Dieser hat, wie es auf einer eigenen Seite dazu heißt, die "zehn besten Spiele der Zukunft geklaut" und ist "über den Ozean der Zeit gereist", um sie nun auf Steam zu verkaufen.Clorthax weiter: "So weit, so gut! Leider kann ich Ihnen nicht einfach die Namen dieser fantastischen Spiele verraten oder wo genau Sie diese auf Steam finden. Wer will schon eine Paradoxie riskieren, die unsere Zeitachse zerstören und die Zukunft in einen lebensfeindlichen Albtraum verwandeln würde?"Stattdessen liefert Clorthax zehn Hinweise, wer damit alle dazugehörigen Spiele findet, der kann sich ein spezielles Abzeichen erwerben. Wer rätseln und die Titel selber finden will, dem wünschen wir viel Spaß. Wer keine Zeit dafür hat, findet alle Hinweise und Lösungen weiter unten (die Spiele müssen auf der jeweiligen Seite gefunden und angeklickt werden).