Windows 11 Version 22H2 fast fertig: Angebliches RTM-Datum enthüllt

In den letzten Wochen gab es das eine oder andere Gerücht zum Start des nächsten großen Windows 11-Updates , der Version 22H2. Nun meldet ein bekannter Leaker, das angebliche RTM-Datum sei der 24. Mai - an diesem Tag startet auch die Microsoft Build

Wann kann Windows 11 22H2 starten?

Das geht unter anderem aus einem Bericht des Online-Magazins Neowin hervor. Erst vor ein paar Tagen berichteten wir über die sogenannte Sign-Off-Phase für Windows 11 22H2, Codename Sun Valley 2. Es hieß, Microsoft plane am 20. Mai den Sign-Off und werde den Build mit der Nummer 22621 als Basis nutzen. Jetzt hat der bekannte Leaker WalkingCat bei Twitter ein weiteres Gerücht in die Welt gesetzt: Demnach wird Windows 11 22H2 oder Sun Valley 2 (SV2) am 24. Mai den finalen "Release to Manufacture"-Status, kurz RTM erreichen.Dieser RTM-Status spielt mittlerweile zwar nicht mehr eine so große Rolle wie früher, ist aber ein traditionelles Zeichen für den Abschluss der Entwicklung. Der 24. Mai als möglicher Termin für den RTM-Status ist ein wichtiges Datum. An diesem Tag beginnt Microsoft mit dem Streaming der diesjährigen Entwickler-Konferenz Build . Das wäre dann natürlich ein perfekter Aufhänger, wenn Microsoft an diesem Tag das fertige Update ankündigen könnte. Da es bis dahin nicht mehr lange hin ist, werden wir bald wissen, ob die Gerüchte sich bewahrheiten.Der frühe RTM-Status sagt allerdings noch nichts über den geplanten Bereitstellungstermin für Windows 11-Nutzer aus. Derzeit geht man noch davon aus, dass Microsoft den Start für die zweite Jahreshälfte eingeplant hat, und zwar tendenziell eher im Herbst, vermutlich im Oktober. Wann es so weit sein wird, ist bisher aber noch vollkommen unklar. Ankündigungen seitens Redmond gab es bislang noch nicht, die dürften auch erst kurz vor dem tatsächlichen Starttermin erfolgen.