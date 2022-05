Windows 11: Sign-Off von Version 22H2 soll schon am 20. Mai erfolgen

Dass Microsoft mit der Entwicklung des nächsten großen Windows 11 Feature-Updates schon weit vorangekommen ist, ist schon seit den letzten Windows Insider Builds klar. Jetzt gibt es einen Insider, der behauptet, dass das Sign-Off schon für den 20. Mai angesetzt ist.

Sign-Off erfolgt laut Gerücht am 20. Mai

Es geht dabei um das nächste große Update für Windows 11, also um die Versionsnummer 22H2. Schon seit einiger Zeit werden die Previews ohne Wasserzeichen und ohne Ablaufdatum veröffentlicht, was auf das Ende der Entwicklungsphase deutet. Jetzt wird es konkreter. Der Autor Zac Bowden meldet, dass Microsoft sich auf einen Build für die Veröffentlichung als finale Version festgelegt hat. Es soll sich um Buildnummer 22621 handeln. Mit dieser Nummer startet dann Windows 11 Version 22H2 und löst die initiale Windows 11-Version ab.Bowden schrieb bei Twitter: "Windows 11 Build 22621 ist das, was Microsoft als finalen/Basis-Build für Version 22H2 ausliefern möchte. Die Freigabe erfolgt am 20. Mai. Vorausgesetzt, dass bis dahin keine auffälligen Fehler gefunden werden, wird 22621 der Basis-Build sein, den die Öffentlichkeit später in diesem Jahr erhält."Damit beginnt vermutlich bereits in Kürze die offiziell letzte Phase der Entwicklung für das Betriebssystem-Update. In der "Sign-Off-Phase" werden die Builds dann mit der offiziellen Versionsnummer, in diesem Fall 22H2, veröffentlicht. Woher die Informationen von Bowden stammen, hat er bisher offengelassen. Da er sich aber in der Regel auf vertrauenswürdige Quellen berufen kann, darf man seine Angaben als "heißes Gerücht" verstehen, mit großem Potenzial, dass es sich als richtig erweisen wird.Microsoft plant seinen nächsten großen Release für die zweite Jahreshälfte. Wann es so weit sein wird ist bisher aber noch vollkommen unklar. Ankündigungen seitens Redmond gab es bislang noch nicht, die dürften auch erst kurz vor dem tatsächlichen Starttermin erfolgen.