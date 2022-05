RTM-Status: Windows 11 22H2-Update steht kurz vor der Finalisierung

Microsoft setzt zum Feinschliff für die im Herbst 2022 erwartete Windows 11-Version 22H2 an. Neuen Informationen zufolge planen die Redmonder den beinahe finalen "Release to Manufacture"-Status (RTM) des Sun Valley 2-Updates bereits Ende Mai erreichen zu wollen.

Leaker rechnen mit einer Fertigstellung Ende Mai / Juni

Mit dem kürzlich erschienenen Insider Preview Build 22610 scheint Microsoft die Weichen bereits Richtung RTM-Status gestellt zu haben, da die jüngste Windows 11-Testversion derzeit ohne das sonst übliche "Technical Preview"-Wasserzeichen über den Beta- und Dev-Kanal ausgeliefert wird. Schon die nächste Insider-Aktualisierung könnte die Version 22H2 in den Release Preview Channel befördern, um dort bis zum Erscheinungstermin im Herbst nur noch mit Bugfixes und minimalen Änderungen versorgt zu werden.Die Blogger von Deskmodder wollen in Erfahrung gebracht haben, dass der Wechsel in den RTM-Status seitens Microsoft für Ende Mai geplant sein soll. Gleiches vermeldet auch der Leaker "Xeno" auf Twitter . Somit könnten die Redmonder die finale Testphase unter anderem werbewirksam anlässlich der virtuellen Hausmesse Microsoft Build (24. bis 26. Mai 2022) ankündigen. Andere Stimmen , wie die des ebenso oft gut informierten Leakers "WZor", gehen hingegen von einer Finalisierung des Sun Valley 2-Updates im Zeitraum zwischen dem 20. bis 24 Juni 2022 aus. Windows 11 22H2 legt vor allem an längst überfällige Baustellen Hand an, um das neue Design des Betriebssystems auch auf veraltete Elemente anzuwenden - zum Beispiel den Task-Manager. Weiterhin werden das Startmenü um Ordner für angepinnte Apps erweitert, Verbesserungen an der Taskleiste vorgenommen und Explorer-Tabs eingeführt. Nach aktuellem Stand wird es zudem weiterhin möglich sein, Windows 11 mit "nicht unterstützter Hardware" und somit zur Not auch ohne TPM und Secure Boot zu verwenden.Ob und wann Microsoft hier einen Riegel vorschiebt ist bisher ebenso unbekannt wie ein konkreter Termin des Sun Valley 2-Updates.