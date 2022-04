Windows 11 22H2-Update: Offizielle Vorstellung am 5. April erwartet

Obwohl das im Herbst erwartete "Sun Valley 2"-Update für Windows 11 bereits von Insidern getestet wird, steht eine offizielle Ankündigung seitens Microsoft noch aus. Die Redmonder könnten ihr morgiges Hybrid Work-Event nutzen, um die neue Version 22H2 offiziell vorzustellen.

Feature- und Zeitplan von Sun Valley 2 nur als Randnotiz?

Am 5. April 2022 ab 17 Uhr deutscher Zeit sprechen Microsoft-CEO Satya Nadella und Windows-Chef Panos Panay erneut über die Zukunft des hybriden Arbeitens und wie Windows 11 vor allem Unternehmen dabei unterstützen kann. Obwohl das Event augenscheinlich auf Geschäftskunden abzielt, werden abseits davon neue Informationen zum nächsten großen Windows 11-Update erwartet. Zu einer offiziellen Vorstellung der Version 22H2, auch bekannt als Sun Valley 2, ließen sich die Redmonder nämlich bisher nicht hinreißen.Während die Keynote als formelle Ankündigung von Windows 11 22H2 genutzt werden dürfte, sind eine Vielzahl der Funktionen des kommenden Updates bereits bekannt. Diese werden seit Wochen von Insidern im Dev- und Beta-Kanal getestet, sodass große Überraschungen auf dem morgigen Event ausbleiben dürften. Interessenten hoffen zwar auf detaillierte Angaben zum Update-Zeitplan, doch auch hier könnte sich Microsoft noch zurückhalten. Die Fertigstellung von Sun Valley 2 wird im Spätsommer oder Herbst erwartet und von den Redmondern zwischen den Zeilen oft auf "später in diesem Jahr" terminiert.Zu den Neuheiten von Windows 11 22H2 zählen den Insider-Updates zufolge unter anderem Verbesserungen an der Taskleiste, ein neuer Task-Manager, Explorer-Tabs und Änderungen im Bereich der Benachrichtigungen. Den Fokus soll Microsoft zudem auf bekannte Design-Baustellen legen, da noch immer diverse optische Überbleibsel aus den älteren Betriebssystemen Windows 10 , Windows 8 und sogar Windows 7 innerhalb von Windows 11 vorhanden sind. Ob sich die Redmonder mit dem Update von wirklich allen Altlasten trennen können, bleibt jedoch abzuwarten.