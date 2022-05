Windows ohne Microsoft-Account - das wird es bald nicht mehr geben

Bezüglich der Pflicht zu einem Microsoft-Account werden die Zügel zunehmend angezogen. Über kurz oder lang wird es wohl gar nicht mehr möglich sein, Windows ohne eine Online-Anmeldung beim Hersteller zu installieren.

Allgemeiner Trend

Bisher wird der Nutzer bei der Einrichtung des Systems bereits nach seinen Login-Daten für den Microsoft-Account gefragt. Gibt man hier aber eine Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort ein, die den Redmondern unbekannt ist, bekommt man immerhin noch die Möglichkeit, einen rein lokalen Account anzulegen. Lediglich in der Home-Edition war das schon nicht mehr möglich.Zukünftig wird aber auch die Nutzung anderer Windows-Varianten - konkret geht es um die Pro-Fassung - ohne Microsoft-Account nicht mehr möglich sein. Das zeigt der kürzlich veröffentlichte Build 22616 für das 22H2-Update des Microsoft-Betriebssystems. Der Trick, mit dem sich ein rein lokales Konto einrichten ließ, funktioniert hier also auch im Pro-Windows nicht mehr.Das bedeutet, dass man als einzelner User quasi kein modernes Windows mehr nutzen kann, wenn man nicht über ein User-Konto bei Microsoft selbst verfügt und während der Installation keine Internet-Verbindung vorhanden ist. Anders läuft es bei Windows-Ausgaben, die über Volumen-Lizenzen bereitgestellt werden - wie etwa die Enterprise-Version. Hier muss man die Verbindung zur jeweiligen Windows-Domäne herstellen.Microsoft folgt mit dem Zwang zum Online-Account allerdings lediglich einem breiten Trend in der gesamten Branche. Ohne Google-Account lässt sch ein Android-Gerät mit integrierten Play-Services schlicht nicht in Betrieb nehmen. Bei Apple ist es grundsätzlich zwar möglich, ein iPhone oder auch einen Mac ohne Apple ID zu betreiben, verschiedene Apps und Services funktionieren dann allerdings nicht, so dass es wohl kaum ein Nutzer länger bei diesem Zustand belassen wird.