Oppo Reno8 Lite: Günstiges Mittelklasse-Smartphone vor Europastart

Der chinesische Hersteller Oppo drängt mit immer mehr Smartphones auf den europäischen Markt. Dabei springt man in den Modellreihen so schnell voran, dass jetzt mit dem Oppo Reno8 Lite 5G ein Gerät einer neuen Serie ins Haus steht, das anderswo gerade erst als Reno7 startete.

Bekanntes neu aufgelegt

Oppo

Das Oppo Reno8 Lite 5G soll wie so oft die Mittelklasse bedienen und eine günstige Alternative zu den Smartphones von Xiaomi, Samsung und Motorola bieten. Optisch entspricht das Gerät dem Reno7 Lite 5G, das in China erst kürzlich in den Markt gestartet ist. Auch technisch scheint es identisch zu sein.Das Display des Oppo Reno8 Lite nutzt demnach ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Panel, das mit 2400x1080 Pixeln eine gestreckte Full-HD-Auflösung bietet und mit einem runden Ausschnitt in der linken oberen Ecke für die Frontkamera versehen ist. Das Gerät basiert auf dem Snapdragon 695 5G (SM6375), der mit seinen acht Kernen bis zu 2,2 Gigahertz maximale Taktrate erreicht und über ein integriertes 5G-Modem verfügt. Es sind immer acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB interner Flash-Speicher mit der Option auf die Nutzung eines MicroSD-Kartenslots verbaut.Zur weiteren Ausstattung gehören eine 64-Megapixel-Hauptkamera mit Phase-Detection Autofokus sowie zwei zusätzliche 2-Megapixel-Kameras für Makro- und Tiefeneffekte. Die Frontkamera löst mit 16 Megapixeln auf. Gefunkt wird hier mittels ac-WLAN. Bluetooth 5.1 und NFC. Oppo will das Reno8 Lite 5G mit einem 4500mAh-Akku versehen, der mit bis zu 33 Watt schnell geladen werden kann.Es gibt außerdem Dual-SIM-Support und Android 11 wird hier in Verbindung mit der angepassten Oberfläche ColorOS als Betriebssystem verwendet. Dies ist in sofern etwas enttäuschend, als dass die Einführung von Android 13 kurz bevorsteht und die meisten anderen Geräte derzeit mit Android 12 ein aktuelleres Betriebssystem bieten. Wann und zu welchen Preisen das Oppo Reno8 Lite 5G in Deutschland startet, wissen wir noch nicht.