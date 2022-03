Mit 240 W in 9 Minuten voll: Oppo holt sich die Smartphone-Lade-Krone

Der alte Rekord von Realme hat nur wenige Tage gehalten, da kommt Oppo mit einem neuen Schnellladerekord um die Ecke. Mit 240 Watt lädt man ein Smartphone in unter 10 Minuten voll - bisher aber nur einen Prototyp. Für Kunden müssen 150 Watt reichen.

Das Schnelllade-Battle geht in die nächste Runde

Oppo 240W Supervooc Flash Charge in Aktion

150 Watt für den Markt

Noch vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet , dass Realme mit einem 200-Watt-Charger den Rekord für das "schnellstes Smartphone-Ladegerät" für sich beansprucht hatte. Jetzt will Oppo im Rahmen des Mobile World Congress gut eine Woche später diesen Rekord deutlich brechen können. Unter der Überschrift "240W Supervooc Flash Charge" stellt man ein noch leistungsfähigeres Ladegerät vor, das dann auch konsequent einen neuen Schnellladerekord liefern kann.Wie Oppo in einem kurzen Video erläutert, ist es mit dem 240 Watt Leistung möglich, ein 4500 mAh-Akku in 9 Minuten auf 100 Prozent zu laden. Die ersten 50 Prozent dieses Ladevorgangs werden sogar mit noch deutlich höheren Tempo absolviert, dafür benötigt das Ladegerät nur 3,5 Minuten - oder rund 4 Sekunden pro Prozentpunkt. Um diese Leistung auch möglichst drastisch darstellen zu können, hat der Smartphone-Prototyp von Oppo eine Ladeanzeige mit zwei Stellen hinter dem Komma, die entsprechend nach oben zu rauschen scheint.Während man sich mit dem "240W Supervooc Flash Charge" an der Grenze des machbaren bewegt und keine Rücksicht auf die langfristigen Folgen für den Akku nehmen muss, hat Oppo dann zum MWC 2022 auch noch etwas alltagstaugliches im Gepäck. Mit dem "150W Supervooc Flash Charge" werden dabei ebenfalls sehr gute Werte erreicht. Das Vergleichsgerät mit 4500 mAh-Akku ist hier nach 5 Minuten zu 50 Prozent geladen, bis auf 100 Prozent braucht man hier 15 Minuten.Die Gesundheit des Akkus will Oppo trotz dieser Ladeleistung mit der "Battery Health Engine (BHE)", einem "angepassten Batteriemanagement-Chip", bewahren können. ""Die Battery Health Engine ist in der Lage, eine Batterie nach bis zu 1.600 Ladezyklen bei 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität zu halten" so das Unternehmen. Damit habe man eine "effektive Verdoppelung der Lebensdauer von Batterien nach den derzeitigen Industriestandards" erreicht.