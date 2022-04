Neues ISO-Paket für Windows 11-Preview, Update ohne Wasserzeichen

Der weitere Feinschliff startet: Mit Build 22610 startet ein neues Windows 11-Update im Insider-Programm. Der neue Build hat kein Wasserzeichen und kein Ablaufdatum mehr. Microsoft hat dazu auch das ISO-Paket für die Windows 11 -Vorschau-Version noch einmal überarbeitet.

Highlights Dieser Build enthält einige neue Gruppenrichtlinien für IT-Administratoren und ein Update für das Widget zur Familiensicherheit.

Dieser Build enthält außerdem eine Reihe von Korrekturen, die Ihr Gesamterlebnis verbessern werden.

Dieser Build enthält zwei neue bekannte Probleme, die sich auf Windows Insider auswirken werden. Eines dieser bekannten Probleme betrifft das Ausblenden von Symbolen in der Taskleiste.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Nach einer kurzen Pause hat das Windows-Team jetzt für alle interessierten Tester eine neue Windows 11-Vorschau gestartet. Neu dabei sind dieses Mal nur neue Gruppenrichtlinien für IT-Administratoren und ein Update für das Widget zur Familiensicherheit. Ansonsten gibt es vorrangig Fehlerkorrekturen. Wer die neue Vorab-Version ausprobieren möchte, kann das gleich mit einem neu dazu veröffentlichten ISO-Paket machen. Die neuen ISOs sind also derzeit speziell für registrierte Windows Insider veröffentlicht, sie sollen beim Testen helfen und einen Clean Install ermöglichen.Es handelt sich um das Installationspaket für das für die zweite Jahreshälfte eingeplante nächste große Windows 11-Update. Seit Wochen stellt Microsoft dafür neue Funktionen und Verbesserungen vor. Microsoft nähert sich langsam, aber sicher, dem Ende der Entwicklungsphase dieses Updates. Microsoft ist beim Feinschliff angekommen und startet weitere Optimierungen und Fehlerbehebungen. Wir haben die Highlights des Updates für euch übersetzt und am Ende des Beitrags angefügt. Weitere Details zum Update und zu bekannten Problemen gibt es wie gewohnt im Windows-Blog Aktuell können nur Nutzer, die sich beim Windows Insider Programm angemeldet haben, das neue ISO-Paket laden. Das kann man aber auch jederzeit noch nachholen und sich auch jetzt für das Insider Programm anmelden. Das Download-Paket steht nur nach Anmeldung mit einem verknüpften Microsoft-Account zur Verfügung. Die neue Version der ISOs basiert auf dem Preview-Build 22610.Die ISOs werden als personalisierte Downloadlinks für angemeldete Windows Insider angeboten. Diese Webseite für die Downloads kann man nur als registrierter Windows Insider nutzen, die generierten Links sind für 24 Stunden gültig. Die Registrierung zum Windows Insider-Programm kann jederzeit mit einem Microsoft-Account und einem unterstützten Endgerät vorgenommen werden. Es stehen jetzt die regulären Home-Previews sowie die Windows 11 Pro- und EDU-Editionen zur Verfügung.Die ISOs stehen in verschiedenen Sprachpaketen bereit, Deutsch ist ebenfalls bereits mit dabei. Eine interessante Entdeckung gibt es für die Vorschau noch: Der Build 22610 enthält weder ein Ablaufdatum noch ein Wasserzeichen. Das nächste große Windows 11-Update ist als finale Veröffentlichung für die zweite Jahreshälfte 2022 vorgesehen.