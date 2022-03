Microsoft krempelt 'Ihr Smartphone'-App um: Neuer Name, neue Partner

Seit Monaten arbeitet Microsoft im Insider-Programm an Verbesserungen für die Smartphone-Anbindung. Jetzt startet ein großes Update gleich noch unter neuem Namen: Aus "Ihr Smartphone" wird "Phone Link", aus der "Begleiter für ihr Smartphone"-App wird "Link zu Windows".



Microsoft schreibt zu dem "Neustart: "Wir freuen uns sehr, heute die Weiterentwicklung der Your Phone-App zu Phone Link bekannt zu geben. Wir haben Your Phone vor mehr als drei Jahren eingeführt, um Ihnen zu ermöglichen, Ihr Smartphone in der Tasche zu behalten und trotzdem auf Ihre Fotos und Texte auf Ihrem Computer zuzugreifen. Seitdem haben wir weitere Funktionen aktiviert, z. B. das Filtern von Benachrichtigungen auf Ihrem Windows PC, das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, auch wenn Ihr Telefon nicht in Reichweite ist, und die Nutzung Ihrer Android-Mobilanwendungen auf Ihrem Windows PC.



Als Teil dieser Entwicklung führen wir jetzt eine brandneue Oberfläche ein, die Benachrichtigungen in den Vordergrund stellt, damit Sie sicher sein können, dass Sie nichts verpassen. Mit der neuen Registerkarten-Navigation haben Sie alle wichtigen Funktionen und Inhalte Ihres Telefons immer griffbereit. Und wir haben auch Verbesserungen vorgenommen, um die Einrichtung noch einfacher zu gestalten. Mit dem nächsten Update von Windows 11 werden Sie auch in der Lage sein, Phone Link während der Einrichtung Ihres neuen PCs einzurichten, indem Sie einfach einen QR-Code scannen.



Wir sehen dieses Erlebnis nicht nur als Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC, sondern auch als Brücke zwischen den beiden Geräten, weshalb wir die App in Phone Link umbenennen. Und um diese Verbindung zwischen Ihren beiden Geräten weiter zu feiern, haben wir auch die mobile Begleit-App von Your Phone Companion in Link to Windows für alle Android-Nutzer umbenannt. Außerdem werden beide Apps mit demselben Symbol versehen."

Das hat Microsoft soeben angekündigt. Ab sofort gehen die neuen Apps in die Verteilung und könne von allen Android- und Windows-Nutzern ausprobiert werden. Beide Apps bekommen dasselbe Symbol, um künftig die Verbindung zwischen ihnen deutlicher zu machen. Neben er Umbenennung ist vor allem die Nutzeroberfläche neu gestalten. Windows Insider konnten die benutzerfreundlichere Bedienung bereits auf Herz und Nieren überprüfen. Auf dem PC findet man jetzt eine horizontale Navigation und alle Benachrichtigungen vom Smartphone auf der linken Seite. Optisch hat man die App mit abgerundeten Ecken und angepassten Symbolen an das Windows 11-Design angepasst.Neben den Neuigkeiten für die Anwendungen gibt es demnächst wohl auch weitere Funktionen für Honor-Nutzer. Microsoft hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Honor geschlossen hat und so die Android-App auch nach China bringt. Erwartet wird nun, dass Besitzer der Magic V, Magic 4 und Magic 3-Serien künftig so wie Samsung - und Surface Duo-Nutzer von weiteren Feature profitieren können, die anderen Android-Nutzern noch verwehrt sind.