Microsoft startet großes Funktions-Update für die Phone Link-App

Microsoft hat ein Funktions-Update für die Smartphone-Begleiter-App "Phone Link" herausgegeben. Wer Windows 10 oder Windows 11 in Verbindung mit einem Android-Smartphone nutzt, kann die App ab sofort ausprobieren.

Verbesserte Suche startet jetzt für Alle

Einfache Android-Integration

Die überarbeitete Phone Link-App erhält mit dem neuesten Update unter anderem ein neues Benachrichtigungsfenster, welches man nach Belieben "einklappen" kann. Die Benachrichtigungen, die automatisch auf der linken Seite der App angezeigt werden, verschwinden nun mit einem Klick. So hat man mehr Platz für das eigentliche App-Fenster und eine viel bessere, aufgeräumte Übersicht.Diese Neuerung für die Phone Link-App, die früher "Ihr Smartphone" genannt wurde, war bereits vor einigen Wochen durchgesickert und steht jetzt für alle Nutzer zur Verfügung. Ab Version 1.22052.532.0 starten damit jetzt endlich eine Reihe von lang angekündigten Verbesserungen.Hinzu kommt eine grundlegend überarbeitete Such-Funktion in der App. Mit Phone Link lässt sich so zum Beispiel gezielt der Posteingang nach Nachrichten durchsuchen, genauso wie man das auf seinem Smartphone macht. Es lassen sich beliebige Kriterien wie Absender, Stichworte und so weiter eingeben. Microsoft hatte die Nachrichtensuche vor geraumer Zeit angekündigt.Wer die Phone Link-App noch nicht nutzt, kann sie gleich in der neuesten Version aus dem Microsoft Store herunterladen. Das Update sollte bei allen Nutzern automatisch ankommen. Microsofts Phone Link-App ist als sogenannte Kompagnon-App das einfachste Tool für die Android-Integration unter Windows und kann ab Windows 10 genutzt werden. Mindestvoraussetzung ist Windows 10 ab dem Mai 2020 Update und Android 11. Die App gibt es kostenlos im Microsoft Store