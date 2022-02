Windows 11: Leak zeigt die neuen Desktop-Sticker in Aktion

Die vor wenigen Wochen aufgetauchte Funktion, Desktop-Hintergründe unter Windows 11 mit Stickern zu personalisieren, zeigt sich nun erstmals in Aktion. Als verstecktes Feature können Insider ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ein finaler Rollout wird im Herbst erwartet.

Nutzung von Stickern auf dem Desktop gestaltet sich einfach

Im Code der jüngsten Entwicklerversionen von Windows 11 entdeckte der bekannte Leaker und Twitter-Nutzer "Albacore" bereits Anfang Februar die neuen Sticker-Optionen für Wallpaper, dessen Funktionalität jetzt im unten eingebetteten Video zu sehen ist. Demnach können Nutzer über die Einstellungen-App im Bereichzukünftig manuell Sticker hinzufügen, die als statische Objekte auf sämtlichen Desktop-Hintergrundbildern platziert werden können.Wie im Video erkennbar, besteht die Möglichkeit, die Größe und Position der Sticker selbst zu bestimmen. Ein passendes Overlay sorgt dabei für eine vergleichsweise simple, selbsterklärende Platzierung. Wie Albacore weiterhin berichtet, bleiben die Sticker-Einstellungen auch dann erhalten, wenn das Windows 11-Wallpaper nachträglich geändert wird. Offen bleibt, welche Auswahl an Stickern Microsoft zum Start anbieten oder ob eine vollständige Personalisierung mit eigenen Grafiken möglich sein wird.Die Chancen stehen gut, dass die Desktop-Sticker pünktlich zum großen Windows 11 22H2-Update (Sun Valley 2) im Herbst fertiggestellt werden könnten, nachdem sie die offiziellen Dev-, Beta- und Release Preview-Kanäle durchwandert haben. Gleiches gilt für die bereits offiziell vorgestellten Design-Änderungen im Bereich der Taskleiste und dem so genannten Widget-Board. Für diese beiden arbeiten die Redmondern an einer verbesserten Darstellung für Tablets und einem "dynamischen, gemischten" Feed für Nachrichten und Co.