Windows 11: Microsoft zeigt neue Taskleisten- & Widget-Funktionen

Mit dem Windows 11 Insider Preview Build 22563 führt Microsoft neue Funktionen im Dev-Channel ein, die unter anderem die Taskleiste im Tablet-Betrieb verbessern und eine dynamische Anpassung von Widgets ermöglichen. Sie werden zum Start des Sun Valley 2-Updates erwartet.

Weitere Verbesserungen des Windows 11 Insider Preview Build 22563

Die Suche aus dem Schnellzugriff wurde erweitert und umfasst jetzt auch Inhalte aus deinem OneDrive, Downloads und allen indizierten Speicherorten. Nutze den Schnellzugriff, um schnell Ergebnisse zu finden.

Dateien im Schnellzugriff, die nicht lokal vorhanden sind (z. B. Dateien, die dir von einem anderen OneDrive zur Verfügung gestellt wurden), zeigen jetzt Miniaturansichten und funktionieren mit der OneDrive-Freigabe.

Wir haben es noch einfacher gemacht, die wichtigsten Fenster nebeneinander zu fangen, indem wir Microsoft Edge Tabs als vorgeschlagene Fenster in der Fanghilfe eingeführt haben. Wenn du ein Fenster einrastest, werden dir jetzt (standardmäßig) 3 deiner letzten Edge-Tabs als Vorschläge angezeigt. Du kannst jederzeit über Einstellungen > System > Multitasking festlegen, ob und wie viele Microsoft Edge-Tabs beim Einrasten oder Drücken von ALT + TAB angezeigt werden sollen.

Ab diesem Build können Windows Insider als Teil von Emoji 14.0 37 neue Emoji-Zeichen in der Emoji-Auswahl verwenden. Zu den neuen Emoji gehören "schmelzendes Gesicht", "Troll", "Koralle", "Bohnen", "Spielplatzrutsche" und "Spiegelkugel".

Mit den Hautton-Variationen für Handgesten und Menschen erhöht sich die Gesamtzahl der Emoji auf 112, einschließlich des Händeschüttelns. Du kannst jetzt die Hauttöne zwischen den beiden Händen im Hand-Shake-Emoji auswählen.

Das aktualisierte Flyout für Barrierefreiheit auf dem Anmeldebildschirm, das in Build 22557 eingeführt wurde, ist jetzt für alle Windows Insider im Dev Channel verfügbar.

Alle Infos, News und Termine im Überblick

Die Liste an Funktionen und optischen Neuerungen im Vorfeld der für den Herbst erwarteten Windows 11 Version 22H2 wächst. Auch das jüngst veröffentlichte Insider-Update sorgt dabei für Zuwachs. Im Mittelpunkt steht eine vergrößerte Taskleiste, die speziell auf die Nutzung von Windows 11-Tablets ausgelegt ist. Diese wird vom Betriebssystem automatisch aktiviert, sollte die Tastatur von einem 2-in-1-Gerät entfernt werden.Dabei haben Nutzer die Wahl, ob sie die Taskleiste im auf- oder zugeklappten Zustand verwenden wollen, je nachdem wie viel Platz auf dem Bildschirm benötigt wird. Der Wechsel erfolgt einfach durch das herunter- bzw. hochschieben der Taskleiste via Touch. Insider können im Dev-Kanal in den Einstellungen (Personalisierung -> Taskleiste -> Verhalten der Taskleiste) überprüfen, ob die Funktion unter dem Punkt "Blende die Taskleiste automatisch aus, wenn du dein Gerät als Tablet benutzt" für ihr System bereits freigeschaltet ist.Weiterhin arbeitet Microsoft innerhalb des Windows 11 Insider Preview Build 22563 an seinem Widget-Board. Die Redmonder versuchen Widgets und News-Feeds zu einem "dynamischen, gemischen Feed" zusammenzuführen. Man will erreichen, dass Nutzer neue Widgets und Inhalten leichter entdecken können. Zudem soll es mit dem neuen Feed "weniger anstrengend" sein, die Widgets selbst zu kuratieren. Favorisierte Widgets können im Board oben angeheftet werden. Wer seine Widgets bereits selbst gestaltet hat, wird Veränderungen nur im unteren Teil des Boards feststellen.