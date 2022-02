Elden Ring: Spiel wird für miese PC-Performance auf Steam abgestraft

Seit heute ist Elden Ring erhältlich, der langerwartete Titel des japanischen Entwicklers From Software. Dieser ist für die Dark Souls-Reihe bekannt und auch das neueste Rollenspiel hat ein ähnlich gnadenloses Konzept. Doch auf dem PC hat Elden Ring Probleme - mit Folgen.

Publisher Bandai Namco entschuldigt sich

Radeon Software Adrenalin 2020 Download - AMD Treiber

Nvidia GeForce Download - Windows 10/11 Grafik-Treiber

Elden Ring ist seit heute allgemein verfügbar und hat in Tests im Vorfeld euphorische Kritiken bekommen. Entsprechend groß war bei vielen die Vorfreude. Doch vor allem bei PC-Spielern ist die Enttäuschung derzeit ziemlich groß. Das liegt aber nicht an der Qualität des Spiels an sich, sondern der Technik.Denn die PC-Portierung ist zum aktuellen Zeitpunkt alles andere als zufriedenstellend. Digital Foundry, die renommierte Technik-Ecke von Eurogamer, hat Elden Ring bereits gestern ein wenig freundliches Urteil ausgestellt. Bandai Namco hat das mittlerweile bestätigt: "Wir haben derzeit einige Probleme, die verhindern, dass das Spiel unter bestimmten Bedingungen ordnungsgemäß funktioniert."Der Publisher hat sich dafür auch entschuldigt und bat die Spieler um Geduld, man will die Probleme "in naher Zukunft" ansprechen. "Bezüglich des Phänomens der Framerate und anderer leistungsbezogener Probleme während des Spielens. Wir werden ständig daran arbeiten, das Spiel zu verbessern, damit es auf verschiedenen PC-Umgebungen und Plattformen komfortabel gespielt werden kann." Man empfiehlt auch, den Grafikkartentreiber zu aktualisieren, dies können die Performance "signifikant" verbessern.Auf Steam sind die Spieler indes nicht beeindruckt, ja man kann sicher auch von stinksauer sprechen. Denn auf der Valve-Plattform findet derzeit so genanntes Review Bombing statt, viele Nutzer hinterlassen negative Bewertungen bzw. Verrisse, die vor allem in den technischen Problemen des Spiels begründet sind. Aktuell kommt Elden Ring deshalb nur auf ein "Ausgeglichen" als durchschnittliche Wertung .