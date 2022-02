Valve kündigt Maßnahmen gegen "Fake-Sales" auf Steam an

Steam ist die größte Distributionsplattform für PC-Spiele und vor allem die Sales der Valve-Plattform erfreuen sich größter Beliebtheit. Doch es gibt auch immer wieder Spiele-Anbieter, die das System manipulieren. Doch Valve will dagegen vorgehen und hat Änderungen angekündigt.

Manipulation verhindern

Ab 28. März gelten folgende neue Rabattrichtlinien:

Sie können zur Produkteinführung einen Rabatt gewähren. Nach Ablauf des Einführungsrabatts können Sie jedoch erst wieder nach 28 Tagen einen anderen Rabatt einrichten.

Nach einer Preiserhöhung in beliebiger Währung können Sie Ihr Produkt 28 Tage lang nicht rabattieren.

Kein Rabatt darf früher als 28 Tage nach Ablauf des vorherigen Rabatts eingerichtet werden. Ausgenommen hiervon sind globale Steam-Saisonangebote.

Rabatte im Rahmen von Saisonangeboten sind innerhalb von 28 Tagen nach der Veröffentlichung Ihres Titels, innerhalb von 28 Tagen nach Ablauf Ihres Einführungsrabatts bzw. innerhalb von 28 Tagen nach einer Preiserhöhung in beliebiger Währung ausgeschlossen.

Während einer laufenden bzw. angesetzten Aktion können Sie keine Preisänderungen vornehmen.

Ein Rabatt von über 90 % bzw. weniger als 10 % ist nicht möglich.

Benutzerdefinierte Rabatte müssen mindestens einen Tag und können maximal zwei Wochen laufen.

Wer seinen Pile of Shame, also den Berg an Spielen, die man niemals starten wird, regelmäßig füllt ("Aber es war so billig!"), der weiß, wie wichtig Steam-Aktionen sind. Diese hat Valve immer wieder zu bieten, mal im Zuge großer Sales, mal bei diversen Publisher-Aktionen und ähnlichem. In der Tat kann man bei diesen Sales viel Geld sparen, denn die Rabatte betragen mal zehn, aber manchmal auch 90 Prozent.Es gibt aber auch immer wieder Entwickler und Publisher, die das Sale-System auszutricksen, und zwar indem sie minimale Rabatte anbieten. Wie Windows Central berichtet, wird hier beispielsweise ein Spiel einige Tage lang für einen Prozent günstiger angeboten. Das hat den Zweck, den Steam-Algorithmus zu manipulieren, um während Sale-Zeiträumen eine bessere Store-Position zu erhalten.Deshalb hat Valve nun auf seiner offiziellen Partner-Seite neue Richtlinien eingeführt, die einen neuen Minimal-Rabatt von zehn Prozent vorschreiben. Es gibt auch neue zeitliche Vorgaben, wann und wie lange Rabattaktionen laufen können oder besser gesagt dürfen.