Elden Ring: Wie ein Speedrunner das Spiel in unter 9 Minuten schlägt

Neue Rekorde um jeden Preis: Ein Speedrunner hat den als sehr schwer angesehen Titel Elden Ring in unter 9 Minuten geschlagen. Dieser neue Geschwindigkeitsrekord war aber nur möglich, da dem Spieler fast jedes Mittel recht ist. Die Bestzeit wird wohl bald erneut geschlagen werden.

Rekord unter Einsatz fast aller Mittel

Zwei wichtige Exploits

Es ist unbestritten, dass es sehr viele verschiedenen Arten geben kann, mit einem Spiel Spaß zu haben. Eine der wohl kuriosesten Kategorien sind dabei sogenannte Speedruns, bei denen versucht wird, von der ersten Eingabe bis zum letzten Knopfdruck das Spielgeschehen so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Auf die Spitze treiben es Spieler in der sogenannten Kategorie " Any% Unrestricted ". Die einfachen Regeln: Den Abspann des Spiels erreichen, praktisch ohne Einschränkungen.Genau diese Voraussetzungen machten es jetzt dem Streamer und bekannten Speedrunner Distortion2 bei dem Titel Elden Ring - eigentlich bekannt für seine zeitraubenden und erbarmungslosen Mechaniken - möglich, eine neue Bestzeit aufzustellen. Während normale Spieler für das Beenden des Titels gut und gerne über 100 Stunden brauchen, konnte der Rekordjäger den Abspann des Spieles in 8 Minuten und 56 Sekunden erreichen - natürlich nur unter dem Motto "jedes Mittel ist recht"Wichtigstes Werkzeug für den bisher unerreichten Blitzdurchgang war dabei der sogenannte Zip-Glitch, der es im Prinzip erlaubt, sich über verschiedene Teile der Map zu teleportieren. Dafür ist es nötig, nach dem Ausführen eines Blocks für eine ganz bestimmte Anzahl von Bildern eine Gehbewegung auszuführen. Makros sind dabei allerdings nicht gestattet, der Spieler ist also darauf angewiesen, das perfekte Frame-Timing mechanisch selbst auszuführen.Zweiter wichtiger Faktor: Die Ranglisten basieren auf der Spielzeit im Spiel. Deshalb werden im Verlauf des Spiels Speicherpunkte genutzt, um gewisse Animationen zu überspringen. Die weiteren Schritte basieren dann darauf, die Zip-Glitches an genau den richtigen Punkten im Spiel auszuführen. Das gelingt auch Distortion2 bei seinem neuen Rekordrun nicht zu jedem Zeitpunkt perfekt, was also noch weiteren Raum für Verbesserungen lässt. Diese Tatsache zusammen mit einigen anderen Momenten, an denen sich Zeit einsparen lässt, wird den Rekord also in Zukunft noch weiter schrumpfen lassen.