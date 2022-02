Chromebooks auch für Gamer - diese Geräte kommen mit Steam-Support

Die Hersteller von Chromebooks wollen sich einen für diese Geräteklasse völlig neuen Markt erschließen: Auch Gamer will man zukünftig mit den günstigen Notebooks erreichen. HP, Lenovo, Acer und Asus stehen hier auf dem Sprung.

Volta - Acer Chromebook 514 (CB514-1H)

Volet - Acer Chromebook 515

Voxel - Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Delbin - ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

Drobit - ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

Elemi - HP Pro c640 G2 Chromebook

Lindar - Ein noch unbekanntes Chromebook from Lenovo

11. Core-Genearion ist nur der Anfang

Die Kollegen des Magazins 9to5Google haben gerade eine Änderung im Chrome OS-Code entdeckt, mit dem dieser Schritt vorbereitet wird. Mit dieser wird jetzt ein Schritt umgesetzt, den Google eigentlich schon vor zwei Jahren angekündigt hatte: Die Chromebook-Plattform soll von Haus aus die Zusammenarbeit mit der Gaming-Plattform Steam unterstützen.Unter dem Codenamen Borealis erfolgt die konkrete Umsetzung dessen. Der native Steam-Support wird dabei mit Geräten kommen, die mit Intels Core-Prozessoren der 11. Generation ausgestattet sind. In dem fraglichen Code sind bereits folgende Geräte mit ihren internen Bezeichnungen gelistet:Als Voraussetzung wird hier genannt, dass die Chromebooks über einen Prozessor des Typs Core i5 oder i7 verfügen. Weiterhin werden mindestens 7 Gigabyte Arbeitsspeicher vorausgesetzt. Damit sind allerdings nahezu alle Chromebook-Modelle aus dem Rennen, die nicht der oberen Klase angehören - immerhin soll die Plattform ja eigentlich genau dazu dienen, auch mit weniger starker Hardware alle möglichen Aufgaben erledigen zu können.Wie genau der offizielle Support-Plan am Ende aussehen wird, muss sich allerdings zeigen. Derzeit lässt sich hier noch nichts mit absoluter Gewissheit sagen, da Google definitiv auch schon mit Geräten, die mit Intel-Chips der 10. Generation und auch mit AMD-CPUs, Tests durchgeführt hat.Darüber hinaus könnte es in Zukunft auch Steam-Support auf Chromebooks geben, die mit ARM-Prozessoren ausgestattet sind. Denn an den Code-Arbeiten hat auch Nvidia mitgewirkt, die wiederum über eine Kooperation mit MediaTek eine stärkere Präsenz im Chromebook-Markt anstreben.