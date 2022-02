Elden Ring: Der Launch-Trailer stimmt auf das Fantasy-Rollenspiel ein

Bandai Namco und From Software veröffentlichen am kommenden Freitag Elden Ring für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft. Wenige Tage vor dem Start stimmt jetzt der offizielle Launch-Trailer auf das Action-Rollenspiel ein. Zu sehen gibt es darin einige neue Eindrücke von der Spielwelt und den dort lauernden Gefahren.Spieler schlüpfen in Elden Ring in die Rolle eines Befleckten, der in den Zwischenlanden nach der Macht des titelgebenden Eldenrings strebt, um durch diese zum neuen Eldenfürsten gekrönt zu werden. Bevor dieses Ziel jedoch in greifbare Nähe rückt, wartet eine offene Spielwelt voller Gefahren darauf, erkundet zu werden. Spieler können ihren Helden dabei individuell gestalten und mit einer Vielzahl an Waffen sowie Rüstung ausstatten und zudem verschiedene Zauberkünste erlernen. Erst kürzlich hatten die Entwickler das Spiel in einem weiteren Trailer ausführlich vorgestellt.Elden Ring ist ab dem 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Der Preload ist schon ab dem 23. Februar möglich. Käufer der PS4-Version dürfen kostenlos auf die PS5-Version Upgraden, zudem wird Smart Delivery auf der Xbox-Plattform unterstützt: Nach dem Kauf steht das Spiel also sowohl auf der Xbox One als auch auf der Xbox Series X/S bereit.