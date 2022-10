George R.R. Martin: Elden Ring nicht gespielt, weil Leute ein Buch wollen

Mit Game of Thrones und den "Das Lied von Eis und Feuer"-Büchern feiert George R.R. Martin große Erfolge, er hat zuletzt auch an einem Videospiel mitgewirkt. Und es war nicht irgendein Titel, sondern Elden Ring, der größte Hit dieses Jahres. Gespielt hat Martin es aber nicht.

Winds of Winter muss fertig werden

George R.R. Martin ist der wohl erfolgreichste und auch bekannteste Fantasy-Autor unserer Zeit, Grundlage dafür sind die Bücher, die in der Welt von Westeros spielen. Der Erfolg dafür ist vor allem im Worldbuilding Martins begründet, also dem Erschaffen einer in sich stimmigen und detailliert ausgearbeiteten Welt.Das ist auch der Grund, warum Martin an Elden Ring mitgearbeitet hat. Im From Software-Megahit war er für die Erschaffung der Welt hauptverantwortlich und das ist sicherlich auch einer der Gründe für den Erfolg des Spiels. Der Autor hat das Game aber selbst nie gespielt, wie er nun im Rahmen der Late Show with Stephen Colbert verriet."Ich habe es nicht gespielt, weil die Leute anscheinend dieses Winds of Winter-Buch haben wollen", sagte der 74-Jährige in der Late-Night-Show. Damit spielte er auf den nächsten und längst überfälligen Teil der "Das Lied von Eis und Feuer"-Bücher an. Denn Band 5 mit dem Titel A Dance With Dragons erschien bereits 2011, seither warten Fans längst ungeduldig auf Nummer 6.Laut Martin ist das auch keine Ausrede, da er dem Gaming alles andere als abgeneigt sei: "Ich habe leider eine total suchtgefährdete Persönlichkeit. Ich habe vor langer, langer Zeit Videospiele gespielt, ich habe Titel wie Railroad Tycoon, Master of Orion und Homeworld gespielt, und ich war wie besessen davon. Wochen, Monate vergingen, und ich saß in meinem roten Flanell-Bademantel und sagte nur: 'Noch ein Spiel, noch ein Spiel'. Ich kann nicht, ich muss einen kalten Entzug machen, das wird mich noch umbringen."Das bedeutet aber nicht, dass er das Spiel nicht gesehen hat: "Es ist das schönste Spiel, das ich je gesehen habe. Es ist wirklich erstaunlich und unglaublich detailliert, und die Leute, die es spielen, lieben es, und ich bin sehr froh, dass ich daran mitgewirkt habe."