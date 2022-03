Peta kann es doch, veröffentlicht zu Elden Ring ein lustiges Video

Die Tierschutzorganisation Peta ist bekannt dafür, durch spektakuläre Aktionen Aufsehen zu erregen. Dabei schießt man aber auch gerne übers Ziel hinaus, vor allem dann, wenn es um das Thema Gaming geht. Anlässlich von Elden Ring hat Peta aber alles richtig gemacht.

Fünf Tipps für Elden Ring

Peta bzw. das für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Netzwerk Peta2 hat sich provokante Kampagnen auf die Fahnen geschrieben. Und in der Tat gelingt es den Tierschützern auch immer wieder, in die Medien zu kommen. Im Fall von Gaming macht man sich damit aber selten bis nie Freunde. Im Gegenteil kann man sogar davon sprechen, dass sich Peta durch stumpfe Provokationen sogar bei jenen Gamern unbeliebt macht, die sich eigentlich für mehr Tierschutz aussprechen.So hat man beispielsweise das Angeln in Animal Crossing und Far Cry 5 u. a. als "gewaltverherrlichend" kritisiert, selbst Super Mario stand schon im Visier der Organisation - gerne auch als "Parodie"-Videospiel. Deshalb musste man das Schlimmste befürchten, als in sozialen Medien ein Peta-Beitrag zum neuen Rollenspiel-Hit Elden Ring auftauchte (via VGC ).Doch siehe da: Der ein Minuten lange Peta-Beitrag ist eine ironische und tatsächlich humorvolle Auseinandersetzung mit dem neuen Rollenspiel von From Software. Denn in dem aus Spielszenen bestehenden Video zählen die Tierschützer "fünf Dinge, die man in Elden Ring machen sollte" auf.Dazu zählen das Ausführen von Hunden an einen See, das "Überzeugen" von Söldnern, keine Pferde auszubeuten, das Beobachten von Wildtieren aus einer sicheren und respektvollen Entfernung, ein Besuch in einem Tierasyl (außer dort werden "Hands-On-Erlebnisse" angeboten) und schließlich, dass man einen stillen/friedlichen Moment mit erstaunlichen Tieren verbringen sollte.Das Ganze ergibt natürlich nur Sinn, wenn man das dazugehörige Video sieht und das können wir an dieser Stelle - zum ersten Mal und mit großer Verwunderung - auch uneingeschränkt empfehlen.