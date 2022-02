Meta behauptet nun: Haben nie mit EU-Facebook-Rückzug gedroht

Anfang der Woche sorgte Meta für viel Aufregung und auch Erheiterung: Denn der Social-Media-Konzern drohte, seine Plattformen in Europa einzustellen, wenn man nicht eine längere Datenschutzleine erhält. Doch die Drohung ging ins Leere und nun will man nichts davon wissen.

"If a new transatlantic data transfer framework is not adopted and we are unable to continue to rely on SCCs or rely upon other alternative means of data transfers from Europe to the United States, we will likely be unable to offer a number of our most significant products and services, including Facebook and Instagram , in Europe, which would materially and adversely affect our business, financial condition, and results of operations."