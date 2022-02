Nutzerzahlen boomen: Sparkassen erleben ihr blaues Apple-Pay-Wunder

Am Anfang wurde heiß diskutiert, ob man überhaupt mitmachen will, jetzt blüht das Geschäft: Die Sparkassen können vermelden, dass sehr viele Kunden gerne auf Apple Pay setzen. Die Nutzerzahlen steigen stetig, der Dienst wird ausgebaut.

Apple Pay bei Sparkassen wollte erst nicht so recht klappen, jetzt knallt es

Immer mehr Anbieter

Sparkasse

Wir schreiben das Jahr 2019, die Sparkassen versuchen unter dem Namen "Mobiles Bezahlen" eine eigene App für Smartphone-Zahlungen zu etablieren. Nach Ankündigung von Apple Pay für Deutschland folgt hastig die skeptische Analyse: Eine Umsetzung sei für die Sparkassenkunden nur möglich, wenn Apple weitreichende Änderungen vornehme. Dann nach wenigen Monaten der Sinneswandel und eine konkrete Zusage : Sparkassen werden Apple Pay unterstützen.Nach diesem Start mit Anlaufschwierigkeiten kann die Sparkasse jetzt rund zwei Jahre später eine sehr positive Zwischenbilanz ziehen. 2021 stieg die Zahl der Sparkassen-Kunden, die Apple Pay zum Bezahlen mit Girocard oder Kreditkarte nutzen, auf 2,5 Millionen an. Im Vergleich mit dem Vorjahr, das erste Jahr mit voller Verfügbarkeit, ist das eine Steigerung um weitere 1 Million Nutzer.Wie die Sparkasse selbst analysiert , sieht man vor allem die immer breitere Nutzbarkeit von Apple Pay als Zahlungsmittel im Alltag als treibenden Grund für die Entwicklung. "Dieser Zuwachs resultiert nicht zuletzt daraus, dass die Sparkassen und Apple den Einsatz von Apple Pay auf immer mehr Kanälen und Geräten anbieten."Für die Sparkassen ergibt sich damit ein klares Muster, dem man beim weiteren Ausbau des Apple-Pay-Angebots folgen kann. Ein wichtiger Schritt war hier die im Juli letzten Jahres eingeführte Möglichkeit, die digitalen Girocard in Apple Pay auch in Apps und im Internet als Zahlungsmittel nutzen zu können - man betont, dass man diese Umsetzung "als erste Institutsgruppe deutschen Nutzern ermöglicht".Für die nahe Zukunft sieht die Sparkasse vor allem darin großen Nutzen, die Zahl der Handels- und Dienstleistungs­unternehmen zu steigern, die die Girocard-Zahlungen über Apple Pay in ihren Anwendungen und Shops annehmen. Hier nennt man außer den neuen Partnern Uber und Uber Eats aber keine Namen.