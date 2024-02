Commerzbank: Apple Pay für Girocard verzögert sich (Update)

Kunden der Commerzbank sollen in Zukunft Apple Pay in Verbindung mit ihrer Girocard nutzen können. Zuvor war das kontaktlose Bezahlen per iPhone , Apple Watch und Co. nur mit virtuellen Kreditkarten und Debitkarten der Bank möglich. Doch Einführung verzögert sich.

Wie die Commerzbank gegenüber Partnern ankündigt, verzögert sich die Einführung von Apple-Pay-Zahlungen per Girocard. "Wir arbeiten intensiv daran, diese innovative Funktion so schnell wie möglich verfügbar zu machen." Ein konkretes Einführungsdatum steht bislang nicht fest.Während nahezu alle deutschen Banken ihren Kunden mit VISA und Mastercard die Zahlung via Apple Pay ermöglichen, galten die Sparkassen lange Zeit als exklusiver Partner für Apple-Pay-Zahlung mit der hierzulande weitverbreiteten Girocard - oft noch EC-Karte genannt.Obwohl sich die Verbreitung und Akzeptanz von (virtuellen) Kredit- und Debit­karten in Deutschland stark verbessert hat, springt nun auch die Commerzbank auf den Zug auf und schaltet die Girocard für das mobile Bezahlen über iPhone, Apple Watch und Co. frei.Den Vorteil sieht der Commerzbank-Konzern bei der Zahlung in Geschäften, die weiterhin keine Kredit­karten akzeptieren. Unterschiede zur Apple-Pay-Zahlung via VISA und Mastercard bestehen nicht. Auch eine zusätzliche PIN-Eingabe ist nicht er­for­der­lich - die Entsperrung der Apple-Geräte z.B. via Touch- oder Face-ID reichen aus.(Anzeige)Gegenüber dem klassischen kontaktlosen Bezahlen via Plastikkarte ergeben sich laut Apple Vorteile in Hinblick auf die Sicherheit und den Datenschutz: "Apple Pay ist sicherer als Kredit‑, Debit‑ oder Prepaid­karten. Deine Karten­nummer und deine Identität werden nicht an Händler weiter­gegeben und deine Karten­nummern selbst werden nicht auf deinem Gerät oder auf Apple Servern gespeichert", so das Unternehmen aus Cupertino.Die Verbindung von Girocard und Apple Pay dürfte vor allem für Commerzbank-Kunden mit dem bei entsprechendem Geldeingang kos­ten­lo­sen Girokonto Basic von Vorteil sein. Hier ist lediglich die Gi­ro­card inklusive, wäh­rend eine Debit-Mas­ter­card für 3,50 Euro pro Monat optional ausgegeben wird. Die kostenpflichtigen Konten der Commerzbank hingegen enthalten in den meisten Fällen sowohl Giro- als auch Mastercard.