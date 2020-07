Apple Pay mit Girocard: Volksbanken wollen hier nicht mitmachen

Die Integration von Girocards in Apples Bezahldienst Apple Pay hat sicherlich auch bei den Kunden anderer Banken, die nicht über eine Kreditkarte verfügen, Hoffnungen geweckt. Klar ist nun, dass zumindest die Volksbanken diesen Weg aber nicht mitgehen werden.

Der kleine Haken

Der Bundes­ver­bands der Deut­schen Volks­banken und Raiff­ei­sen­banken (BVR) erklärte gegenüber den Kollegen von Teltarif , dass man selbst keine Girocard-Option in Verbindung mit Apple Pay anbieten werde. Das Bezahlen mit iPhone und anderen mobilen Apple-Geräten ist hier zwar ebenfalls möglich, aber nur in Verbindung mit einer Kreditkarte.Wer keine echte Kreditkarte verwenden will, bekommt von den Volksbanken die Master­card Debit angeboten. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Debitkarte, über die eine Verknüpfung mit verschiedenen Online-Angeboten möglich ist. Auf jeden Fall kommt man als Volksbank-Nutzer aber nicht um eine Geschäftsbeziehung mit Mastercard oder Visa herum, wenn man auch das iPhone oder die Apple Watch zum Zahlen einsetzen will."Wir haben Apple Pay in diesem Jahr erfolg­reich auf Basis unserer Kredit­karten und mit der Master­card Debit parallel eine neue virtu­elle Debit­va­ri­ante einge­führt. Damit bieten wir für unsere Kunden bereits eine Alter­na­tive abseits der klas­si­schen Kredit­karten an und waren damit deut­lich vor den Spar­kassen am Markt", zitiert das Magazin eine Stellungnahme des Unternehmens.Die Sache hat aber einen kleinen Haken: Auch die virtuelle Kreditkarte ist letztlich eine Kreditkarte - und wenn ein Händler diese Zahlungsform nicht akzeptiert, steht man hier im Regen. Die Girocard wird in Deutschland aber im Grunde flächendeckend unterstützt und es ist davon auszugehen, dass die entsprechenden Kassenterminals auch die NFC-Verbindung zu Apples Bezahldienst zügig hinbekommen.