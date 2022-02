Google meldet Verkaufsrekord: Pixel-Smartphones trotz Bugs gefragt

Google hat in den letzten Jahren massiv in seine eigenen Smartphones investiert und kann jetzt mit der Pixel 6-Serie offenbar erstmals wirklich Erfolge mit den Geräten feiern. Laut Konzernchef Sundar Pichai verkaufen sich die Smartphones bestens.

Google-Chef feiert Verkaufsrekord, nennt aber keine Zahlen

Der Werbekonzern und Suchmaschinenbetreiber Google kann sich offenbar tatsächlich über großes Interesse an seinen jüngsten Smartphones der Pixel-Serie freuen. Im Zuge der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen des Mutterunternehmens Alphabet erklärte Sundar Pichai, der sowohl Alphabet als auch Google leitet, dass man zuletzt so hohe Pixel-Verkäufe verzeichnet wie noch nie.Das vierte Quartal 2021 habe einen neuen Verkaufsrekord für die Pixel-Serie mit sich gebracht, so Pichai laut Ars Technica . In keinem anderen Zeitraum zuvor konnte Google also so viele Smartphones verkaufen wie in den letzten drei Monaten des Jahres 2021. Konkrete Zahlen blieb Pichai freilich schuldig, so dass nur darüber spekuliert werden kann, wie viele Geräte Google tatsächlich absetzte.Mit Blick auf die riesigen Mengen an Geräten, die Samsung oder Apple verkaufen, dürften Googles Verkaufszahlen der Pixel-6-Serie verschwindend gering sein. Vermutlich bewegt man sich also immer noch im einstelligen Millionenbereich, wenn es um die gesamte Zahl der in den letzten Monaten des Jahres 2021 verkauften Google-Smartphones geht.Pichai betonte bei einem Gespräch mit Journalisten und Analysten, dass Google seinen Verkaufsrekord trotz der extrem schlechten Verfügbarkeit vieler Bauteile und einer stark beeinträchtigten Lieferkette erreichen konnte. Das Interesse auf Seiten der Kunden und der Partner aus dem Mobilfunksektor sei unglaublich positiv gewesen.Mit dem Pixel 6 Pro bietet Google erstmals ein in der Oberklasse angesiedeltes Smartphone an, das nach Meinung vieler Beobachter durchaus mit den High-End-Geräten von Herstellern wie Samsung oder Apple mithalten kann. Samsung spielt bei den aktuellen Pixel-Modellen als Zulieferer eine wichtige Rolle, fertigt man doch den von Google angepassten SoC, steuert das Mobilfunkmodem des Chips bei und liefert auch das Display.