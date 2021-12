Pixel 6 (Pro): Nutzer berichten über spontan zerbrechende Displays

Das Pixel 6 (Pro) ist seit Oktober erhältlich und die neuen Google-Smartphones sind nicht nur von der Kritik gut aufgenommen worden (auch von uns gab es Lob ), sie sind auch überaus populär. Doch frei von Problemen sind neuen Pixels nicht, aktuell gibt es Berichte über Displayschäden.

Spontane Displaysprünge

Google

Mit den Pixel 6-Modellen konnte der Hersteller aus dem kalifornischen Mountain View zweifellos einen Hit landen, die Geräte bieten Premium-Features zu einem verhältnismäßigen erschwinglichen Preis. Entsprechend viele haben mittlerweile ein solches Smartphone in der Tasche. Und dabei ist es eine Frage simpler Mathematik: Je mehr Menschen ein Gerät besitzen, desto größer ist die Chance, dass Probleme auftauchen.Aktuell berichtet Android Police aber über ein Problem, das mehr als schwerwiegend ist, nämlich plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auftretenden Sprüngen im Display. Betroffene berichten verärgert auf Reddit und in den Support-Foren von Google, dass ihre Geräte auf diese Weise kaputt gehen. Das ist wohl auch kein neues Phänomen, denn Meldungen dazu gibt es bereits mehreren Wochen. Vor allem das Pixel 6 Pro, das über einen seitlich abgerundeten Bildschirm verfügt, neigt zu solchen Schäden, allerdings ist auch das Pixel 6 nicht davon ausgenommen.Dabei spielt es keine Rolle, ob das Gerät in einer Hülle steckt. Betroffene versichern übrigens, dass die Smartphones nicht heruntergefallen sind. Die meisten Schäden treten an den Ecken auf bzw. beginnen dort die Brüche.Derzeit kann man aber nur spekulieren, wie weit verbreitet das Phänomen ist. Es ist dabei durchaus denkbar, dass es sich hier lediglich um eine Geräte-Charge handelt, bei der es bei der Produktion Probleme gegeben hat. Ebenfalls denkbar ist, dass es nach starken Temperaturschwankungen dazu gekommen ist, schnelle Wechsel von kalt auf heiß und umgekehrt sind auch für Smartphone-Glas nicht gesund.