Pixel 6 & Pro: Google kriegt Update nicht gebacken & muss zurückziehen

Da hat man sich aber richtig Zeit gelassen: Mit dem jüngsten Update hat Google so viele Probleme mit auf Pixel 6 und Pixel 6 Pro gebracht, dass man jetzt die Reißleine zieht. Statt den Fehlern hinterherzulaufen, stoppt man das Update und weist auf die Möglichkeit zum Rollback hin.

Das hat so gar nicht klappen wollen mit dem Pixel 6-Update

Das Update wird verworfen

Mit den Vorzeigemodellen der Pixel-Reihe will Google eigentlich allen anderen Android-Smartphone-Herstellern vor Augen führen, wie ein tolles Zusammenspiel aus Hardware und Software aussehen kann. Bei den aktuellen Familienmitgliedern Pixel 6 und Pixel 6 Pro gab es nach dem Start prinzipiell viel Lob für Aufbau und Neuerungen, im Nutzer-Alltag kann es seit Auslieferung des Dezember-Updates vor vier Wochen aber heftig klemmen.So konnten wir schon Mitte des Monats darüber berichten, dass Pixel-6-Besitzer über massive Netzwerkprobleme klagen. Die meisten Fehlermeldungen konzentrieren sich dabei auf Europa und reichen bis zum vollständigen Versagen der Mobilfunkverbindung, was unter anderem zu Verbindungsabbrüchen bei Telefonaten führt. Über den gesamten Dezember hatten die Entwickler hier keine offizielle Erklärung für den Fehler geliefert und lediglich einen Rollback für betroffenen Nutzer empfohlen.Jetzt ist Google offenbar zu der Erkenntnis gekommen, dass das Dezember Update nicht mehr zu retten ist. Die Auslieferung wird damit am letzten Tag des Jahres gestoppt, die Entwickler verweisen weiter auf die Möglichkeit, mit einem Zurückkehren zur Vorversion Probleme zu beheben.Bis dann eine angepasste Version zur Verfügung steht, die auch die Verbindungsprobleme zuverlässig behebt, wird es aber noch etwas dauern: "Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die Ende Januar mit einem Software-Update veröffentlicht wird. Dieses Update wird auch alle Korrekturen und Verbesserungen enthalten, die ursprünglich im Dezember geplant waren", so Google im Support-Forum