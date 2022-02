Seltsamer Bug: Mazdas bleiben bei lokaler Radiostation "stecken"

Radio ist auch in Zeiten von Spotify und Co. für viele Autofahrer ein wichtiger Begleiter. So mancher hat eine Lieblingsstation, andere wiederum wechseln häufig die Frequenz. In den USA, genauer gesagt im Raum Seattle, blieb einigen nichts anderes übrig, als nur einen Sender zu hören.

Ersatzteile derzeit rar

Der Senderwechsel gehört im Auto für viele dazu, man schaltet um, weil Werbung kommt, der aktuell gespielte Song nicht gefällt oder auch das Gequatsche der Moderatoren gerade nervt. Für viele ist es deshalb ein Horror, auf einem einzigen Sender festzustecken.Doch genau das ist einigen Besitzern von Mazda-Fahrzeugen passiert. Denn wegen eines durchaus ungewöhnlichen Fehlers blieben in Seattle und Umgebung ihre Radios auf einer Station namens KUOW stecken, das ist ein NPR-Sender, der lose mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie wir ihn kennen, verglichen werden kann.Wie GeekWire unter Berufung auf einen Reddit-Thread berichtet, war das Radio de facto außer Gefecht, also "gebrickt". Denn Nutzer steckten nicht nur auf KUOW 94.9 fest, sondern konnten teilweise das Infotainment-System gar nicht mehr aktivieren. Betroffen waren unterschiedliche Mazdas aus den Jahren 2014 bis 2017.Grund dafür war offenbar eine Image-Datei des HD-Radio-Signals, der eine bestimmte Erweiterung fehlte. Dadurch konnte die Software des Fahrzeugs-Systems das Signal nicht entschlüsseln und das hatte ein weitreichendes Versagen zur Folge: So lassen sich Bluetooth oder CDs nicht aktivieren, auch die USB-Ports des Autos bleiben daraufhin ohne Strom.Das Ganze klingt nach einem Fall für ein Software-Update, doch leider ist das nicht so einfach: Denn es ist notwendig, die CMU (Connectivity Master Unit) zu ersetzen, diese Hardware-Komponente lostet rund 1500 Dollar. Die gute Nachricht: Mazda hat seine Händler angewiesen, diese Reparatur auf Kulanz durchzuführen. Die Schlechte: Wegen des Chipmangels sind CMUs derzeit rar, Betroffene werden teilweise Wochen und sogar Monate auf Ersatzteile warten müssen.