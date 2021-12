Windows 11 ändert die Einstellungen für Update-Deinstallation

Microsoft hat eine letzte Vorschau-Version für dieses Jahr auf das kommende Windows 11-Update für Windows Insider herausgegeben. Wer sich für den Dev-Channel entschieden hat, bekommt jetzt einen neuen Build und ein passendes ISO-Paket für eine Neuinstallation.

Interessante Änderungen

Änderungen und Verbesserungen Wir haben Snap-Gruppen in ALT + TAB und in der Task-Ansicht für alle Insider im Dev Channel ausgerollt, so wie man sie sieht, wenn man mit dem Mauszeiger über geöffnete Anwendungen in der Taskleiste fährt.

Wenn der Datei-Explorer auf diesem PC geöffnet ist, ist die Option "Medienserver hinzufügen" und (falls zutreffend) "Medienserver entfernen" jetzt verfügbar, wenn Sie auf das "..." in der Befehlsleiste klicken.

Als Teil unserer laufenden Bemühungen, die Einstellungen aus der Systemsteuerung in die Einstellungen-App zu übernehmen:

Links zu Programmen & Funktionen in der Systemsteuerung öffnen sich nun zu Einstellungen > Apps > Installierte Apps.

Wir verschieben die Deinstallation von Updates (für kumulative Updates usw.) von der Systemsteuerung auf eine neue Seite in den Einstellungen unter Einstellungen > Windows Update > Updateverlauf.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Microsoft hat eine neue Vorschau-Version für Windows 11 im Insider Programm veröffentlicht. Für Windows Insider im Dev-Channel gibt es mit der Buildnummer 22523 jetzt noch einmal eine neue Vorschau zum Ausprobieren. Die Liste der Änderungen ist recht kurz - neue Funktionen gibt es nicht. Dafür hat das Team einen Bug fixen können, der in den letzten Builds die Freigabe an ARM64-Geräte behinderte. Nun bekommen also auch wieder Nutzer mit einem ARM64-PC die neueste Preview und damit auch alle Neuerungen, die in den Wochen zuvor veröffentlicht wurden. Details dazu findet ihr in unseren vorangegangenen Berichten zu den Insider-Builds Zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass Microsoft nun testweise die Option für die Deinstallation eines Windows Updates in einen neuen Bereich mit dem Titel "Updateverlauf" in der Einstellungs-App verschiebt. Außerdem gibt es auf der Download-Seite für das Insider-Programm ab sofort frische ISO-Pakete mit der Buildnummer 22523, um einen Clean Install durchzuführen.Im Windows Blog informiert das Insider-Team wie folgt: "Hallo Windows Insider, heute veröffentlichen wir die Windows 11 Insider Preview Build 22523 im Dev Channel. ARM64-PCs werden diesen Build angeboten bekommen. Wir stellen ISOs für diesen Build zur Verfügung, die hier heruntergeladen werden können.Wir haben für euch die Release-Notes für die Verbesserungen für euch übersetzt. Über weiteres, zum Beispiel bekannte Probleme, informiert das Insider-Team wie immer im Windows Blog