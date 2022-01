Microsofts neues Benachrichtigungssystem für Security Update Guide

Microsoft führt neue Benachrichtigungen für Sicherheitsupdates ein. Der Konzern hat angekündigt, die Benachrichtigungen für den Security Update Guide zu verbessern, und zwar auf der Grundlage des Feedbacks der Nutzer. Die neue Umsetzung beginnt sofort.

Zeitlicher Ablauf

Es geht dabei um den Microsoft Security Update Guide, der für Administratoren und IT-Pros eine wichtige Anlaufstelle ist, um sich über Sicherheitsupdates für diverse Microsoft-Produkte informieren zu lassen. Der Security Update Guide bekommt ein neues Benachrichtigungssystem, welches laut Microsoft dazu beitragen soll, den Empfang von Sicherheitsupdate-Benachrichtigungen zu vereinfachen und die Zugänglichkeit zu erweitern (via Dr. Windows ).Nutzer können sich dazu ab sofort mit einer beliebigen E-Mail-Adresse anmelden und erhalten die Benachrichtigungen direkt in ihrem Posteingang. Bisher war es so, dass man sich nur mit einer Live-ID im Benachrichtigungssystem anmelden konnte.Ferner werden die Benachrichtigungen automatisiert und vereinfacht, und Nutzer bekommen die Möglichkeit, ihre Einstellungen über den Sicherheitsupdate-Leitfaden selbst zu verwalten. Wie Microsoft mitteilt, wird das neue System in drei Phasen eingeführt, beginnend mit der Erstellung von Profilen und der Anmeldung für die neuen Benachrichtigungen. Danach werden die Benachrichtigungen des Sicherheitsupdate-Leitfadens sowohl über das neue System als auch mit dem alten System veröffentlicht. Es soll dafür eine Übergangsphase geben. Sobald genügend Nutzer zum neuen System gewechselt sind, werden die Benachrichtigungen über das alte System eingestellt.Laut Microsoft können sich Kunden im Security Update Guide selbst für die neuen Benachrichtigungen anmelden, indem sie über den Button "Anmelden" (auf dem Desktop rechts oben) die Registrierung durchlaufen. Dann kann man sich selbst über "Profil bearbeiten" und "E-Mail-Benachrichtigungen" die Liste an Benachrichtigungen zusammenstellen, die man erhalten möchte. "Sie werden benachrichtigt, wenn Informationen im Sicherheitsupdate-Leitfaden hinzugefügt oder geändert werden. Sie können sich schon heute für das neue Benachrichtigungssystem anmelden, sodass Sie die Benachrichtigungen ab der zweiten Phase an die E-Mail-Adresse Ihrer Wahl erhalten", erklärt Microsoft dazu in einem Blog-Beitrag Phase Eins, die Anmeldephase, ist bereits im Gange. Phase Zwei beginnt nächsten Monat (Februar 2022). Wann das alte System abgeschaltet wird, hängt direkt an den Anmeldungen. Umso schneller Admins wechseln, desto schneller wird Microsoft das alte System einstampfen. Bulletins zurück gefordert: Der Security Update Guide nervt