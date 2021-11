Windows 11 Enterprise: Microsoft stellt virtuelle Maschinen bereit

Microsoft bietet vier neue Image-Dateien von Windows 11 Enterprise zum Download an. Die Abbilder können in Kombination mit Virtualisierungs-Plattformen wie VMWare und VirtualBox verwendet werden. Bis Anfang 2022 können Entwickler die virtuellen Maschinen kostenlos betreiben.

Downloads setzen kein Konto voraus

Installationsassistent für Windows 11

Die Images sind direkt einsatzbereit und können sofort in eine virtuelle Maschine eingebunden werden. Neben VMWare und VirtualBox werden auch Hyper-V und Parallels unterstützt. Neben der Enterprise-Edition von Windows 11 enthalten die Kopien das Windows 10 SDK , Visual Studio 2019 sowie das Windows Subsystem for Linux. Außerdem wurde der Entwickler-Modus aktiviert, sodass Entwickler die Abbilder zum Testen ihrer Programme nutzen können.Da für den Download kein Microsoft-Konto vorausgesetzt wird, hat jeder interessierte Nutzer die Option, die vorkonfigurierten Abbilder zu beziehen. Obwohl das Angebot hauptsächlich an Entwickler gerichtet sein dürfte, haben auch Privatnutzer die Möglichkeit, eine virtuelle Maschine auf Basis von Windows 11 Enterprise aufzusetzen und auszuprobieren.Die bereitgestellten Pakete sind jeweils zwischen 17,7 und 20,6 Gigabyte groß und können bis zum 9. Januar 2022 zu einer virtuellen Maschine hinzugefügt werden. Wer die Abbilder nach dem Ablaufdatum verwenden möchte, muss eine reguläre Lizenz erwerben. Die vier Images lassen sich über eine speziell eingerichtete Microsoft-Seite herunterladen.Wer über einen Windows 10-PC verfügt und keine virtuelle Maschine betreiben, sondern die "normale" Version des Redmonder Betriebssystems auf seinem Rechner nutzen möchte, kann das Upgrade über den offiziellen Installations-Assistenten durchführen. Das Tool wird von Microsoft angeboten und lässt sich in unserem Download-Center finden.