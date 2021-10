Nutzer melden nach Windows 10-Patch neue Drucker-Probleme

Microsoft hat mit dem Oktober Patch-Day eine weitere Korrektur für die sogenannten PrintNightmare-Schwachstellen für Windows veröffentlicht. Zudem sollte das Update für die jüngsten Windows 10-Versionen Druck-Probleme beheben, bringt aber neue mit.

Wie schon bei den vorangegangenen monatlichen Patches melden nun weitere Nutzer Probleme mit Netzwerkdruckern und Windows Server. Bisher ist aber recht wenig dazu bekannt. Denn anders als bei den aufgetretenen Druck-Problemen in Verbindung mit Windows 11 hat Microsoft bisher in der Knowledge Base noch keine neuen Fehler bestätigt. Bisher heißt es nur, dass mit dem Update KB5006670 , welches für die neuesten Windows 10 Versionen 21H1, 20H2 und 2004 angeboten wird, Netzwerkdrucker nicht mehr angesprochen werden. Windows-Administratoren berichten laut dem Blog von Günter Born nach dem Update erneut von weitreichenden Problemen beim Netzwerkdruck, Problemen bei der Neuinstallation der Druckertreiber und vielem mehr.Bisher ist aber nicht bekannt, wie verbreitet die Probleme sind und worauf sie genau zurückzuführen sind. Bei den vorangegangenen Patches, die die Drucker störten, gab es dagegen recht zeitnah eine Erklärung und einen offiziellen Workaround, gefolgt von Updates der Drucker-Hersteller. Soweit ist Microsoft aber aktuell noch nicht.Die Sicherheitslücke, die vom Oktober-Patch behoben wird, muss unbedingt geschlossen werden, da sie aktiv ausgenutzt wird. Der neue Patch behindert jedoch das Drucken, sodass die Funktion laut den Nutzerberichten nur nach dem Deinstallieren des Updates wiederhergestellt werden konnte.Microsoft hat bisher noch kein Update in der Liste der bekannten Probleme zum bei den einzelnen Oktober-Patches veröffentlicht. Bei den vorangegangenen Sicherheitsfixes für die PrintNightmare-Schwachstellen steckten Einstellungsänderungen hinter den Druck-Problemen. Wer betroffen ist, muss nun erst einmal abwarten und kann die Support-Seiten für die jeweilige Windows-Version im Auge behalten. Die bislang einzig praktikable Lösung ist, das Update wieder zu deinstallieren, doch dann fehlen natürlich die sicherheitsrelevanten Änderungen vom Oktober-Patch. Wir werden berichten, sobald es Neuigkeiten von Microsoft gibt.