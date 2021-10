Microsoft startet Video-Tipps für Windows 11 in den Patch-News

Mit dem ersten regulären Sicherheits-Update für Windows 11 hat Microsoft noch eine interessante Neuerung mit eingeführt: In der Knowledge Base gibt es jetzt eine Video-Beschreibung des Updates mit ein paar weiterführenden Informationen.

Release-Notes KB5006674 Behebt bekannte Kompatibilitätsprobleme zwischen Intel"Killer" und SmartByte-Netzwerksoftware Windows 11 (Originalversion). Geräte mit der betroffenen Software können UDP-Pakete (User Datagram Protocol) unter bestimmten Bedingungen ablegen. Dadurch werden Leistung und andere Probleme für Protokolle erstellt, die auf UDP basieren. Einige Websites laden z. B. langsamer als andere auf den betroffenen Geräten, was dazu führen kann, dass Videos in bestimmten Auflösungen langsamer gestreamt werden. VPN-Lösungen, die auf UDP basieren, können ebenfalls langsamer sein.

Microsoft erläutert Windows 11 Oktober Patch

Schneller Geräte-Wechsel

Das Video steht zwar nur in einer englischen Sprachausgabe zur Verfügung, bringt aber ein paar leicht verständliche, grundlegende Informationen zu den neuen B-Releases . Das neue Format von Microsoft ist eine Mischung aus Informationen zum Update und einem kurzen Tipp-Screenscast und recht ähnlich aufgebaut wie die Podcasts und YouTube-Videos die Microsoft regelmäßig veröffentlicht.In knapp zwei Minuten gibt es dabei eine kurze Zusammenfassung zu den Inhalten des Updates. Das neue Build 22000.258 enthält dabei vorrangig sicherheitsrelevante Änderungen sowie Fehlerbehebungen. Dazu gibt es Hilfe für Kompatibilitätsprobleme:In dem Video geht es aber nicht nur um den Oktober-Patch. Es gibt auch einen "Quick-Tipp" für Windows 11-Umsteiger. Der Tipp dreht sich um das schnelle Wechseln von mit dem PC verbundenen Audio-Geräten.In Windows 10 war das Wechseln über einen Klick auf das Audio-Icon in der Taskbar und die Auswahl über das Dropdown-Menü der schnellste Weg. In Windows 11 öffnet der Klick auf das Audio-Icon in der Taskbar die Benachrichtigungen. Dort findet man die Geräte-Liste am rechten Ende des Lautstärkereglers. Klickt man dort auf das kleine Pfeil-Icon, kommt man wie gehabt zur Schnellauswahl der Audio-Geräte. Das Windows-Team will dieses kurze Video-Format wohl nun so fortführen und wünscht sich dazu euer Feedback.