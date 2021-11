Neuer Microsoft Defender: Erste Bilder aus der Preview-App aufgetaucht

Vor kurzem wurde bekannt, dass Microsoft eine neue App für den Defender vorbereitet, diese soll das Sicherheits- und Anti-Viren-Programm von Windows wieder etwas offensichtlicher positionieren, und zwar mit Hilfe einer eigenständigen App. Nun gibt`es erste Bilder, wie sie aussieht.

Windows Defender als Preview schon im Store

Der Microsoft Defender ist längst eine vollwertige und vor allem zuverlässige Sicherheitslösung, die Zeiten, als es massive Kritik an den damaligen Microsoft Security Essentials gab, sind längst vorbei. Zuletzt war die Sicherheitslösung tief im Betriebssystem integriert, so tief, dass mancher wohl glauben konnte, dass er auf Windows 10 bzw. Windows 11 gar nicht richtig gegen Malware und Co. geschützt ist.Vor knapp einer Woche wurde aber bekannt, dass Microsoft dem Defender wieder eine prominentere App spendieren will . Diese ist nun im Microsoft Store aufgetaucht bzw. freigegeben worden, entdeckt hat das als erstes der Microsoft-Insider @_h0x0d_ alias WalkingCat (via Neowin ). Die neue App kann man auch schon herunterladen, installieren und starten. Oder fast: Denn wer versucht, sich mit seinem Microsoft-Konto anzumelden, bekommt den Hinweis, dass das jeweilige Konto nicht autorisiert sei, um diese Anwendung zu nutzen.Interessant ist dabei, dass aus dem Store-Eintrag hervorgeht, dass die neue Defender-App nicht nur für Windows 11 , sondern auch Windows 10 gedacht ist. Bisher waren die meisten davon ausgegangen, dass die neue Defender-App nur für das neueste Betriebssystem der Redmonder kommen wird, offenbar ist das Minimum aber lediglich Build 19041.0.Es ist auch schon einem Anwender gelungen, die Zugangsbeschränkung zu umgehen, der Twitter-Nutzer namens Ahmed Walid hat auch erste Bilder aus dem "Inneren" der App gepostet. Allzu viel ist zwar noch nicht zu sehen, aber man bekommt dennoch schon einen guten ersten Eindruck, wie der Defender künftig aussehen wird.