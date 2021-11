Microsoft Defender: Update verhindert Start auf Server-Systemen

Die neuesten Aktualisierungen für Windows Server sorgen dafür, dass der Microsoft Defender for Endpoint nicht mehr auf allen Systemen gestartet werden kann. Windows 10-Nutzer sind von den Problemen jedoch nicht betroffen. Die Redmonder arbeiten momentan an einem Bugfix.

Microsoft arbeitet an einer Lösung

Wie Bleeping Computer schreibt, sind Nutzer von Windows Server 2019 und Windows Server 2022, die die kumulativen Updates KB5007206 oder KB5007205 auf ihren Systemen installiert haben, von den Problemen betroffen. Einige Administratoren haben berichtet, dass der Defender for Endpoint nicht startet und sich daher nicht mehr ohne Weiteres ausführen lässt. In einigen Fällen soll nicht nur der Defender for Endpoint, sondern auch das Defender Antivirus-Programm abgestürzt sein. Der Bug wurde mit der Version 1.353.1502.0 gefixt.Wer den Microsoft Defender for Endpoint auf einem Windows 10-Gerät verwendet, muss sich keine Gedanken machen. Hier scheint das Tool wie gewohnt zu starten und ohne auffällig viele Abstürze zu funktionieren.Microsoft wurde bereits über das Problem informiert und scheint aktuell an einer Lösung zu arbeiten. Bislang ist allerdings noch unklar, wann ein Patch zur Verfügung gestellt wird. Wer zwingend auf den Microsoft Defender for Endpoint angewiesen ist und ein Windows Server-System betreibt, sollte die beiden kumulativen Updates KB5007205 und KB5007206 zunächst nicht installieren.Bei dem Bug in Zusammenhang mit dem Defender handelt es sich nicht um den einzigen Fehler, den die Aktualisierungen hervorgerufen haben. Bei einigen Nutzern hat es Probleme mit dem Windows Installer gegeben. Außerdem konnte keine Verbindung zu Remote-Druckern aufgebaut werden. Die Bugs wurden mit dem optionalen Update KB5007253 behoben.