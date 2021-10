Weitere Hinweise zur neuen Microsoft Defender App aufgetaucht

Schon vor ein paar Tagen waren Informationen dazu aufgetaucht, dass Microsoft für die Sicherheitslösung Defender eine neue Windows-App plant. Nun gibt es den passenden Eintrag im Microsoft Store und weitere Details.

Anmeldung vorausgesetzt

So laufen Windows Defender und andere Antivirus-App nicht parallel

Erst vor Kurzem hatten wir von der neuen Windows Defender Preview App berichtet, an der Microsoft Gerüchten zufolge arbeitet. Es wurde dabei spekuliert, dass es sich um eine neue Defender-Version handelt, die speziell für Windows 11 entwickelt wurde. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein, denn mittlerweile gibt es neue Informationen. Zunächst war der Store-Link für die Defender-App aufgetaucht (via Neowin ).Im Store wird die (derzeit noch nicht zu aktivierende) App als "Microsoft Defender Preview" geführt . Anders als zunächst erwartet, läuft sie auch mit Windows 10 . Mindestvoraussetzung ist dabei Windows 10 Build 19410.0 oder neuer, also alles ab dem Windows 10 Mai 2020 Update aka Version 2004.Man kann die App zwar bereits installieren, bekommt dann aber beim Startversuch eine Fehlermeldung. Zunächst muss man sich mit seinem MS-Konto anmelden. Dann heißt es aber: "Ihr Konto ist noch nicht für die Verwendung von Microsoft Defender autorisiert". Solche Fehlermeldungen gibt es häufiger bei App-Previews von Microsoft. Laut Deskmodder könnte sich das schon in Kürze ändern, wenn Microsoft die App zum Windows Insider Programm hinzufügt und über diesen Weg dann testet.Die Frage bleibt bis dahin allerdings, was sich mit der Defender-App alles ändern wird. Es ist denkbar, dass Microsoft über die eigenständige App schnellere Updates über den Store erreichen will, oder auch einfach nur eine Umgestaltung der Anwendung vornimmt. Das ist bisher alles noch unbekannt, denn weder die vorab durchgesickerten Informationen noch die Beschreibungen im Microsoft Store erklären, was an der App neu ist.